Второй матч Мальдеры. Как сборная Украины играла против Дании раньше?
Вспомним историю противостояний национальных команд Украины и Дании
Уже 7 июня сборная Украины сыграет второй матч под руководством Андреа Мальдеры.
Соперником украинцев в товарищеской игре в Оденсе станет сборная Дании.
С данным соперником сборная Украины встречалась три раза.
Статистика матчей между сборными Украины и Дании
- 1 победа Украины
- 1 победа Дании
- 1 ничья
- 2:2 разница мячей
Авторами глав в составе украинской сборной в ворота Дании были Андрей Гусин и Андрей Воронин.
Все матчи в истории между сборными Украины и Дании
2026: Оденсе, товарищеский, Дания – Украина
2005: Киев, квалификация к чемпионату мира, Украина – Дания – 1:0 (А. Воронин)
2004: Копенгаген, квалификация к чемпионату мира, Дания – Украина – 1:1 (А. Гусин)
2003: Копенгаген, товарищеский, Дания – Украина – 1:0
