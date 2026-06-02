  4. Второй матч Мальдеры. Как сборная Украины играла против Дании раньше?
02 июня 2026, 10:17
Второй матч Мальдеры. Как сборная Украины играла против Дании раньше?

Вспомним историю противостояний национальных команд Украины и Дании

Уже 7 июня сборная Украины сыграет второй матч под руководством Андреа Мальдеры.

Соперником украинцев в товарищеской игре в Оденсе станет сборная Дании.

С данным соперником сборная Украины встречалась три раза.

Статистика матчей между сборными Украины и Дании

  • 1 победа Украины
  • 1 победа Дании
  • 1 ничья
  • 2:2 разница мячей

Авторами глав в составе украинской сборной в ворота Дании были Андрей Гусин и Андрей Воронин.

Все матчи в истории между сборными Украины и Дании

2026: Оденсе, товарищеский, Дания – Украина
2005: Киев, квалификация к чемпионату мира, Украина – Дания – 1:0 (А. Воронин)
2004: Копенгаген, квалификация к чемпионату мира, Дания – Украина – 1:1 (А. Гусин)
2003: Копенгаген, товарищеский, Дания – Украина – 1:0

