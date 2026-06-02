ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины U-19 покинул чемпионат Италии

Полузащитник сборной Украины U-19 Демьян Есин официально покинул чемпионат Италии и присоединился к болгарской «Фратрии», которая выступает во Второй лиге.

Последние два года талантливый 19-летний футболист провел в структуре «Торино» – стал чемпионом Италии среди команд U-18 и трижды попадал в заявку первой команды на матчи Серии А.

Во второй части сезона украинец играл на правах аренды за «Калви Ноале», в составе которого провел 16 матчей (без результативных действий). В активе Есина – шесть игр за сборную Украины U-19.

«Добро пожаловать в «Фратрию», Демьян Есин! 19-летний футболист и игрок молодежной сборной Украины присоединяется к нам перед началом нового сезона.

Желаем здоровья, успешного сезона и множества поводов для радости в красно-белой команде!» – сообщила пресс-служба болгарского клуба.