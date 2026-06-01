  4. Болельщики Арсенала раскупили футболки игрока, не забившего пенальти ПСЖ
01 июня 2026, 22:21 |
Болельщики Арсенала раскупили футболки игрока, не забившего пенальти ПСЖ

28-летний Габриэль неудачно пробил последний 11-метровый в серии послематчевых пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

Продажи футболок с изображением защитника «Арсенала» Габриэла выросли в 3,5 раза после того, как футболист не реализовал решающий пенальти в финале Лиги чемпионов проти «ПСЖ», в котором его команда потерпела поражение. 28-летний Габриэль пробил последний 11-метровый в серии послематчевых пенальти, но мяч полетел выше перекладины, и «Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов второй сезон подряд.

Однако, несмотря на разочарование бразильца, болельщики отреагировали массовой скупкой его футболок. Экипировка с фамилией 28-летнего футболиста стала самой продаваемой в эти выходные. В какой-то момент продажи футболок бразильского игрока вдвое превысили продажи любых других футболок.

После субботнего финала Лиги чемпионов Габриэль опубликовал заявление в социальных сетях, в котором назвал поражение «болезненным», но также сказал, что он «гордится» своей командой «Арсенал» и всем, чего они достигли в сезоне 2025/26.

«Спасибо нашим невероятным болельщикам за вашу поддержку на каждом шагу», – сказал он. «Вы заслуживаете того, чтобы отпраздновать этот путь вместе с нами. Увидимся в следующем сезоне!»

Руслан Полищук Источник: New York Times
