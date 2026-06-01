  4. Олег Шелаев назвал главную задачу для Андреа Мальдеры
01 июня 2026, 21:37
Олег Шелаев назвал главную задачу для Андреа Мальдеры

Экс-футболист сборной Украины Олег Шелаев дал комментарий по спаррингу Польша Украина (0:2).

– Впервые наставником сборной Украины стал иностранный специалист – итальянец Андреа Мальдера. Как вы относитесь к этому назначению, тем более что Мальдера раньше никогда не работал главным тренером, а только был ассистентом у Андрея Шевченко и Роберто Де Дзерби?

– Правильно ли наша Ассоциация футбола поступила, назначив Мальдеру, сейчас никто не скажет. Все покажет время и его работа. Любой тренер, принимая ту или иную команду, видит свою работу по-разному. Мне кажется, что любой ассистент главного тренера в будущем хочет возглавить ту или иную команду. Мальдера очень мотивирован, он хочет добиться успеха в нашей сборной. Для меня больше плюсов в его назначении. Мир сейчас настолько глобализирован, что любая сборная может иметь тренера иностранца. Насколько англичане консервативны, но и у них сейчас работает немецкий тренер Томас Тухель.

По результату, для нас все было хорошо. Мы контролировали ситуацию на поле, ведя в счете. По самой игре есть много шероховатостей. Выход из обороны был довольно неплох, мы уже видим какие-то замыслы Мальдеры. Но тут принципиально осознать, Мальдера использует идеи Роберто Де Дзерби либо свои наработки. Важно, чтобы у Андреа были свои методы игры.

– 7 июня в Оденсе Украина проведет еще спарринг, на этот раз со сборной Дании. Он будет более информативным?

– Тренерскому штабу нужно проверять игроков, а сделать это можно только на футбольном поле, при давлении со стороны соперника. Думаю, что в старте выйдут Малиновский, Бражко, Игнатенко, Пономаренко. Для Мальдеры важно увидеть, как они выполняют его требования. В идеале, для нашего тренерского штаба желательно провести 5-6 игр до старта в Лиге наций, но понимаю, что этого не будет – уже 25 сентября матч в Будапеште.

Эта победа принесла немало информации нашему тренерскому штабу. Но сильно обольщаться я не стал бы. Впереди у нашей сборной много работы. Самое главное для Андреа Мальдеры – поставить игру команде. Вскоре квалификация еврокубков и старт нового футбольного чемпионата. Там тренерский штаб будет иметь время ближе увидеть в деле многих кандидатов.

