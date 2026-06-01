«Нет совковых привычек». Эксперт – о разнице между Мальдерой и Ребровым

Известный спортивный комментатор, блогер и журналист Виктор Вацко оценил дебют итальянского тренера Андреа Мальдеры во главе сборной Украины.

В первом матче под руководством иностранного специалиста национальная команда обыграла Польшу (2:0). Вацко отметил, прежде всего, человечное отношение нового руководителя сборной, что ярко отличает его от предыдущего тренера Сергея Реброва и других украинских специалистов.

«Он кардинально отличается от того общепринятого украинского тренерского цеха. Нет вот этого отпечатка привычек и традиций, знаете, совка. Мальдеры сейчас в украинских медиа очень много. Он открыт... Он не отвечает в стиле: «Значит, я тренер и я решаю. И не вам мне рассказывать, кого вызывать, а кого не вызывать». Мальдера нормально, без всякой высокомерности, без всякого давления своим статусом главного тренера Украины, объясняет», – отметил эксперт.

Контракт Мальдеры рассчитан на два года с опцией продления еще на год в случае квалификации сборной на ЕВРО-2028. Следующий матч национальная команда сыграет 7 июня против Дании.