Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нет совковых привычек». Эксперт – о разнице между Мальдерой и Ребровым
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 19:58 | Обновлено 01 июня 2026, 20:07
1428
0

«Нет совковых привычек». Эксперт – о разнице между Мальдерой и Ребровым

Итальянец открыт и не выказывает высокомерия

01 июня 2026, 19:58 | Обновлено 01 июня 2026, 20:07
1428
0
«Нет совковых привычек». Эксперт – о разнице между Мальдерой и Ребровым
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Известный спортивный комментатор, блогер и журналист Виктор Вацко оценил дебют итальянского тренера Андреа Мальдеры во главе сборной Украины.

В первом матче под руководством иностранного специалиста национальная команда обыграла Польшу (2:0). Вацко отметил, прежде всего, человечное отношение нового руководителя сборной, что ярко отличает его от предыдущего тренера Сергея Реброва и других украинских специалистов.

«Он кардинально отличается от того общепринятого украинского тренерского цеха. Нет вот этого отпечатка привычек и традиций, знаете, совка. Мальдеры сейчас в украинских медиа очень много. Он открыт... Он не отвечает в стиле: «Значит, я тренер и я решаю. И не вам мне рассказывать, кого вызывать, а кого не вызывать». Мальдера нормально, без всякой высокомерности, без всякого давления своим статусом главного тренера Украины, объясняет», – отметил эксперт.

Контракт Мальдеры рассчитан на два года с опцией продления еще на год в случае квалификации сборной на ЕВРО-2028. Следующий матч национальная команда сыграет 7 июня против Дании.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»
Андреа Мальдера Сергей Ребров сборная Украины по футболу Виктор Вацко
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Футбол | 01 июня 2026, 20:07 0
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»

Серхио Рамос прокомментировал возможную покупку «Севильи»

Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Футбол | 01 июня 2026, 04:32 0
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов

Украинец поднял «ушастого» после финального свистка

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01.06.2026, 02:12
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
Футбол | 01.06.2026, 13:36
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01.06.2026, 10:31
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем