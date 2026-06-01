01 июня 2026, 21:32 | Обновлено 01 июня 2026, 21:40
ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд продлил контракты с тремя футболистами

Новые соглашения подписали Рико Хенри, Матиас Йенсен и Джош Дасилва

Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

«Брентфорд» продлил соглашения с тремя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Новый контракты «пчелы» подписали с датским полузащитником Матиасом Йенсеном, английским фулбеком Рико Генри и его соотечественником Джошом Дасилвой, выступающим на позиции атакующего хава. Все соглашения рассчитаны до лета 2027 года.

Английскую Премьер-лигу «Брентфорд» завершил на девятом месте – подопечные Эдвардса сумели набрать 53 очка за 38 сыгранных поединков.

Ранее сообщалось о том, что английский вингер вернулся в «Арсенал» из «Борентфорда».

