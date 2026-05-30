Нежеланный игрок. В Арсенал вернулся вингер, который не нужен Артете
«Брентфорд» сообщил о завершении аренды Риса Нельсона
26-летний вингер Рис Нельсон покинул расположение «Брентфорда» после завершения срока аренды.
Футболист вернется в лондонский «Арсенал», которому принадлежит контракт игрока.
В течение сезона Рис провел 14 матчей за «пчел», забил всего один мяч и отдал две результативные передачи.
Рис – воспитанник лондонского «Арсенала», за основную команду которого отыграл 90 матчей (восемь голов и девять ассистов). Однако вингер не входит в планы Микеля Артеты, поэтому с 2021 года его регулярно отправляют в аренды.
Reiss Nelson has returned to Arsenal following the conclusion of his season-long loan deal— Brentford FC (@BrentfordFC) May 29, 2026
We thank Reiss for his contribution to a good season for the club, and wish him well in everything he goes on to in the future ❤️🦋 pic.twitter.com/wNTVr63ewW
