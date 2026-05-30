  4. Нежеланный игрок. В Арсенал вернулся вингер, который не нужен Артете
30 мая 2026, 11:36 | Обновлено 30 мая 2026, 12:33
«Брентфорд» сообщил о завершении аренды Риса Нельсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Нельсон

26-летний вингер Рис Нельсон покинул расположение «Брентфорда» после завершения срока аренды.

Футболист вернется в лондонский «Арсенал», которому принадлежит контракт игрока.

В течение сезона Рис провел 14 матчей за «пчел», забил всего один мяч и отдал две результативные передачи.

Рис – воспитанник лондонского «Арсенала», за основную команду которого отыграл 90 матчей (восемь голов и девять ассистов). Однако вингер не входит в планы Микеля Артеты, поэтому с 2021 года его регулярно отправляют в аренды.

Андрей Витренко Источник: ФК Брентфорд
Щиро вдячний) кровотеча зупинилась і я знову можу читати спортивні новини) 
В мене капає кров з очей. В цього сайту є редактор статей? Якщо ні, то я можу редагувати за пару баксів і біляш з автовокзалу. 
