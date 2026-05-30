Нежеланный игрок. В Арсенал вернулся вингер, который не нужен Артете

26-летний вингер Рис Нельсон покинул расположение «Брентфорда» после завершения срока аренды.

Футболист вернется в лондонский «Арсенал», которому принадлежит контракт игрока.

В течение сезона Рис провел 14 матчей за «пчел», забил всего один мяч и отдал две результативные передачи.

Рис – воспитанник лондонского «Арсенала», за основную команду которого отыграл 90 матчей (восемь голов и девять ассистов). Однако вингер не входит в планы Микеля Артеты, поэтому с 2021 года его регулярно отправляют в аренды.