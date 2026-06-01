Последний танец Модрича. Известна заявка Хорватии на чемпионат мира 2026

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов вошел и легендарный полузащитник Лука Модрич, для которого этот чемпионат мира станет последним в карьере.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Хорватии сыграет в одной группе с Англией, Панамой и Ганой.

Заявка сборной Хорватии для участия в чемпионате мира 2026:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»)

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Кристиан Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»)

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»)

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»)