Экс-игрок Барселоны вспомнил, как Роналдиньо припахивал Месси

Бывший игрок «Барселоны» Андреа Орланди поделился интересными подробностями об отношениях между признанным королем клуба и его преемником. По словам Орланди, Роналдиньо использовал особый метод, чтобы юный Лионель Месси не зазнавался, несмотря на свой очевидный талант мирового класса.

«Роналдиньо просил Месси приготовить ему кофе, – рассказал Орланди. – Он говорил: «Ну, а на скольких чемпионатах мира ты уже сыграл, новичок?» – просто в шутку. И он готовил ему кофе! Но это был способ быть рядом, проявлять к нему привязанность. Это было похоже на то, чтобы успокоить его, как бы говоря: «Ты еще не Роналдиньо».

«Между ними была связь, и в конце концов, когда два игрока понимают друг друга и видят, что находятся на схожем уровне, можно сказать, что мастер пытается направлять молодого человека, и между ними возникает определенная привязанность», – объяснил Орланди.

«Роналдиньо был добр ко всем, но Месси он говорил: «Черт возьми, ты достиг такого уровня, что однажды сможешь сидеть за моим столом». Послушайте, талант Месси было несложно распознать, но это было похоже на публичную демонстрацию: «Это мой мальчик, и он – настоящий профессионал».

Роналдиньо играл рядом с Месси с 2004 по 2008 год.