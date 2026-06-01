ФОТО. Стало известно, почему Месси живет отдельно на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси привлек внимание болельщиков необычным фактом перед чемпионатом мира.

По информации The Touchline, 38-летний форвард проживает в номере один, тогда как его многолетний партнер по сборной Родриго Де Пауль делит комнату с защитником Николасом Отаменди.

Сообщение быстро стало вирусным в социальных сетях и вызвало волну шуток среди фанатов. Многие обратили внимание на то, что именно Де Пауля часто называют самым близким другом («бодигардом») Месси в нынешней сборной Аргентины.

В комментариях пользователи шутят, что капитан команды получил особые условия благодаря своему статусу, тогда как другие предполагают, что футболисту просто необходимы дополнительный отдых и спокойствие во время турнира.

Напомним, что Месси проводит свой шестой чемпионат мира в карьере и остается главной звездой сборной Аргентины на мундиале-2026.