ФОТО. Стало известно, почему Месси живет отдельно на чемпионате мира
Неожиданная деталь из лагеря сборной Аргентины удивила болельщиков
Капитан сборной Аргентины и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси привлек внимание болельщиков необычным фактом перед чемпионатом мира.
По информации The Touchline, 38-летний форвард проживает в номере один, тогда как его многолетний партнер по сборной Родриго Де Пауль делит комнату с защитником Николасом Отаменди.
Сообщение быстро стало вирусным в социальных сетях и вызвало волну шуток среди фанатов. Многие обратили внимание на то, что именно Де Пауля часто называют самым близким другом («бодигардом») Месси в нынешней сборной Аргентины.
В комментариях пользователи шутят, что капитан команды получил особые условия благодаря своему статусу, тогда как другие предполагают, что футболисту просто необходимы дополнительный отдых и спокойствие во время турнира.
Напомним, что Месси проводит свой шестой чемпионат мира в карьере и остается главной звездой сборной Аргентины на мундиале-2026.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi sleeps alone this World Cup tournament, with Rodrigo de Paul sharing a room with Otamendi. pic.twitter.com/rkC0Fgwnj7— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 1, 2026
