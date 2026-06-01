Защитник Черноморца: «Мы провели очень хороший сезон»

В матче 30-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» минимально выиграл у «Металлиста» (1:0).

Защитник «Черноморца» Денис Гришкевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от победы, которая позволила напрямую одесситам попасть в УПЛ.

– Поздравляю с днем рождения и долгожданным выходом в УПЛ. Ваши впечатления от поединка.

– Знаете, получилась непростая, но при этом интересная игра. Самое главное сегодня наверняка то, что мы победили.

– По традиции «Черноморец» активно играет во втором тайме. Какие слова в перерыве сказал наставник, чтобы вы нашли себе силы дожать соперника и напрямую попасть в элитный дивизион?

– Я не скажу, что мы сегодня в первом тайме как-то не так играли. Да, были моменты, но нам не удалось их реализовать. Вы правильно говорите, может, есть какая-то традиция, поэтому во второй половине игры было меньше волнения и была вера в то, что мы забьем тот победный гол.

– Когда вы получили предложение перейти к «морякам», была ли вообще мысль, что вам удастся не только закрепиться в основе, но и стать одним из ведущих игроков оборонительной линии как в команде, так и в Первой лиге?

– Конечно, приятно, что так говорят. Это футбольная жизнь, ведь если ты работаешь, у тебя все будет хорошо. Я очень доволен, что получил такой шанс от тренерского штаба. Немного не на своей позиции пришлось играть, но я считаю, что мы провели очень хороший сезон.

– Исходя из твоих слов, данный отрезок карьеры можно отнести к позитиву, или все же были некоторые моменты, которыми ты, возможно, был не очень доволен?

– Нет, мне все понравилось, поэтому на сто процентов это положительный момент.

– После игры болельщики устроили настоящее шоу и выбежали на поле. В твоей карьере это произошло впервые или до этого были подобные эпизоды?

– Возможно, такие эпизоды были на юношеском уровне, но по масштабу такое произошло впервые.