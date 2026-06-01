Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Черноморца: «Мы провели очень хороший сезон»
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 19:44 | Обновлено 01 июня 2026, 20:45
380
0

Защитник Черноморца: «Мы провели очень хороший сезон»

Денис Гришкевич прокомментировал выход «моряков» в УПЛ

01 июня 2026, 19:44 | Обновлено 01 июня 2026, 20:45
380
0
Защитник Черноморца: «Мы провели очень хороший сезон»
ФК Черноморец. Денис Гришкевич

В матче 30-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» минимально выиграл у «Металлиста» (1:0).

Защитник «Черноморца» Денис Гришкевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от победы, которая позволила напрямую одесситам попасть в УПЛ.

– Поздравляю с днем рождения и долгожданным выходом в УПЛ. Ваши впечатления от поединка.
– Знаете, получилась непростая, но при этом интересная игра. Самое главное сегодня наверняка то, что мы победили.

– По традиции «Черноморец» активно играет во втором тайме. Какие слова в перерыве сказал наставник, чтобы вы нашли себе силы дожать соперника и напрямую попасть в элитный дивизион?
– Я не скажу, что мы сегодня в первом тайме как-то не так играли. Да, были моменты, но нам не удалось их реализовать. Вы правильно говорите, может, есть какая-то традиция, поэтому во второй половине игры было меньше волнения и была вера в то, что мы забьем тот победный гол.

– Когда вы получили предложение перейти к «морякам», была ли вообще мысль, что вам удастся не только закрепиться в основе, но и стать одним из ведущих игроков оборонительной линии как в команде, так и в Первой лиге?
– Конечно, приятно, что так говорят. Это футбольная жизнь, ведь если ты работаешь, у тебя все будет хорошо. Я очень доволен, что получил такой шанс от тренерского штаба. Немного не на своей позиции пришлось играть, но я считаю, что мы провели очень хороший сезон.

– Исходя из твоих слов, данный отрезок карьеры можно отнести к позитиву, или все же были некоторые моменты, которыми ты, возможно, был не очень доволен?
– Нет, мне все понравилось, поэтому на сто процентов это положительный момент.

– После игры болельщики устроили настоящее шоу и выбежали на поле. В твоей карьере это произошло впервые или до этого были подобные эпизоды?
– Возможно, такие эпизоды были на юношеском уровне, но по масштабу такое произошло впервые.

По теме:
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Феникс-Мариуполь – Виктория – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор
Шахтер лишится тренера? 16-кратный чемпион предлагает миллионы за Турана
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Металлист Харьков Черноморец - Металлист Денис Гришкевич эксклюзив
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01 июня 2026, 05:39 4
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен

Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом

Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Футбол | 01 июня 2026, 20:07 0
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»

Серхио Рамос прокомментировал возможную покупку «Севильи»

Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Футбол | 01.06.2026, 16:09
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Футбол | 01.06.2026, 04:32
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 3
Бокс
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем