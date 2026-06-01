  ПЕРЕС: «Мы выиграли 6 Лиг чемпионов за 10 лет. А нам говорят: всё ужасно»
01 июня 2026, 19:52 | Обновлено 01 июня 2026, 20:08
ПЕРЕС: «Мы выиграли 6 Лиг чемпионов за 10 лет. А нам говорят: всё ужасно»

Флорентино Перес высказался в адрес конкурента на выборах

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что под его руководством клуб движется в правильном направлении, и отвергает критику.

«Неужели кто-то действительно верит, что лучшие игроки мира не будут играть со мной? Вы так думаете? Нет. Если посчитать, то здесь собраны все лучшие в мире. Не как те парни, которые ходят и говорят, что собираются привлечь того-то и того-то, а потом их агент звонит и говорит, что это ложь. Мне не нужно говорить такие вещи, потому что мой послужной список говорит сам за себя.

Мы выиграли 15 кубков европейских чемпионов с разными тренерами. Тренер должен разделять культуру «Реала». Если у вас есть лучшие игроки и тренер, который знает, как играть каждым из них, успех не заставит себя долго ждать. Мы выиграли шесть Лиг чемпионов за десять лет. А теперь нам говорят, что всё ужасно. Это неслыханно».

Выборы президента «Реала» состоятся через неделю.

Руслан Полищук Источник: Managing Madrid
