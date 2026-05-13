Флорентино ПЕРЕС: «Надеюсь, я вас больше никогда не увижу»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел эмоциональную пресс-конференцию, на которой объявил о досрочных выборах в клубе. Функционер заявил, что против него и «Реала» ведется масштабная информационная кампания.

Перес опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем и подчеркнул, что продолжит руководить клубом. Также он резко раскритиковал журналистов, Ла Лигу и «Барселону», упомянув «дело Негрейры» и заявив о подготовке большого досье для УЕФА.

«Прощайте, надеюсь, я вас больше никогда не увижу», — именно такими словами завершил пресс-конференцию испанский функционер.