Флорентино ПЕРЕС: «Надеюсь, я вас больше никогда не увижу»

Функционер недоволен работой испанских журналистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел эмоциональную пресс-конференцию, на которой объявил о досрочных выборах в клубе. Функционер заявил, что против него и «Реала» ведется масштабная информационная кампания.

Перес опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем и подчеркнул, что продолжит руководить клубом. Также он резко раскритиковал журналистов, Ла Лигу и «Барселону», упомянув «дело Негрейры» и заявив о подготовке большого досье для УЕФА.

«Прощайте, надеюсь, я вас больше никогда не увижу», — именно такими словами завершил пресс-конференцию испанский функционер.

