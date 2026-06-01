  4. Большой позор. ПСЖ принял решение по Сафонову после 0 сэйвов в финале ЛЧ
Франция
01 июня 2026, 19:48 | Обновлено 01 июня 2026, 20:10
Большой позор. ПСЖ принял решение по Сафонову после 0 сэйвов в финале ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «Пари Сен-Жермен» продлит контракт с российским вратарем Матвеем Сафоновым, сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, 27-летний представитель страны-террориста получит новый контракт на улучшенных условиях, несмотря на неубедительную игру в победном финале Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти), в котором голкипер не совершил ни одного сэйва в основное и дополнительное время, а также в серии пенальти.

Также отмечается, что новый контракт будет действовать до лета 2031 года.

В сезоне 2025/26 Матвей Сафонов провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 28 голов.

Дмитрий Вус Источник: Le Parisien
А що це той кацап сифон з заячою варґою нап'ялив на себе якісь пакети різнокольрові.
так французи є галімі гандони, це давно відомо, тим більше власникам пижиків війна і парашинські русопідари взагалі похєру, головне бабки!!!
Запарний довольний, його друзяка залишається
