Французский «Пари Сен-Жермен» продлит контракт с российским вратарем Матвеем Сафоновым, сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, 27-летний представитель страны-террориста получит новый контракт на улучшенных условиях, несмотря на неубедительную игру в победном финале Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти), в котором голкипер не совершил ни одного сэйва в основное и дополнительное время, а также в серии пенальти.

Также отмечается, что новый контракт будет действовать до лета 2031 года.

В сезоне 2025/26 Матвей Сафонов провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 28 голов.