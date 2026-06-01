Большой позор. ПСЖ принял решение по Сафонову после 0 сэйвов в финале ЛЧ
Представитель страны-террориста получит новый контракт на улучшенных условиях
Французский «Пари Сен-Жермен» продлит контракт с российским вратарем Матвеем Сафоновым, сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, 27-летний представитель страны-террориста получит новый контракт на улучшенных условиях, несмотря на неубедительную игру в победном финале Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти), в котором голкипер не совершил ни одного сэйва в основное и дополнительное время, а также в серии пенальти.
Также отмечается, что новый контракт будет действовать до лета 2031 года.
В сезоне 2025/26 Матвей Сафонов провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 28 голов.
