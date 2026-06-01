01 июня 2026, 19:37 |
В Черноморце прокомментировали возвращение команды в УПЛ

Валерий Деордиев обратился к болельщикам

ФК Черноморец

Генеральный директор одесского «Черноморца» Валерий Деордиев прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу:

«Дорогие болельщики, уважаемая наша преданная и большая черно-синяя семья! Поздравляю вас с возвращением нашей любимой команды в Украинскую Премьер-лигу. В юбилейный год «Моряки» возвращаются туда, где и должны играть и радовать своими результатами все одесское футбольное сообщество.

Этот путь не был простым, но мы прошли его вместе. Я благодарен игрокам, тренерскому штабу, всему клубному персоналу, которые на 100 процентов отдавали себя общему делу. Искренняя, огромная благодарность в этот день звучит и вам, наши родные болельщики. Ваша поддержка ощущалась каждую минуту, благодаря вам наш стадион стал настоящим местом силы и вдохновения. Ради вас мы не имеем права выходить в УПЛ без четких целей: обещаем, что за Одессу на футбольном поле не будет стыдно.

Скорбим о том, что нашими успехами не могут разделить те, кто занял свои места на Трибуне Героев. Вечная слава и вечная память нашим павшим защитникам и защитницам. Навсегда в наших сердцах.

Наша сила в единстве. Итак, вместе к новым победам».

Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
