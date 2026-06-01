«Не видел огня в глазах». Тренер Металлиста 1925 – о выволочке легионерам
Иностранные игроки харьковчан играли без мотивации
Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о ситуации в сезоне, когда ему пришлось устроить игрокам жесткую разнос в раздевалке.
«Половина команды уже была в отпуске. Последний матч состоялся перед зимней паузой. Первый тайм начали, можно сказать, хорошо. Гол не забили, но тут пропустили. И я не видел у них желания побеждать в этом матче, огня в глазах. В перерыве пришлось жестко поговорить с командой. Пожалуй, больше с иностранцами. Все немного опомнились, вышли на второй тайм и победили», – вспомнил специалист.
По итогам сезона «Металлист 1925» занял пятое место в УПЛ. Команда Бартуловича набрала 51 очко в 30 матчах.
