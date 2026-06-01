Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не видел огня в глазах». Тренер Металлиста 1925 – о выволочке легионерам
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 17:49 |
354
0

«Не видел огня в глазах». Тренер Металлиста 1925 – о выволочке легионерам

Иностранные игроки харьковчан играли без мотивации

01 июня 2026, 17:49 |
354
0
«Не видел огня в глазах». Тренер Металлиста 1925 – о выволочке легионерам
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о ситуации в сезоне, когда ему пришлось устроить игрокам жесткую разнос в раздевалке.

«Половина команды уже была в отпуске. Последний матч состоялся перед зимней паузой. Первый тайм начали, можно сказать, хорошо. Гол не забили, но тут пропустили. И я не видел у них желания побеждать в этом матче, огня в глазах. В перерыве пришлось жестко поговорить с командой. Пожалуй, больше с иностранцами. Все немного опомнились, вышли на второй тайм и победили», – вспомнил специалист.

По итогам сезона «Металлист 1925» занял пятое место в УПЛ. Команда Бартуловича набрала 51 очко в 30 матчах.

По теме:
«Это была трагедия». Тренер Металлиста 1925 – о позорном вылете из Кубка
Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба
Стало известно, кто заменит Ворсклу в Первой лиге
Младен Бартулович Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01 июня 2026, 05:39 4
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен

Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом

Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман
Футбол | 01 июня 2026, 17:08 0
Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман
Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман

Каталонцы нашли деньги на зарплату для Бернарду Силвы

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
Футбол | 01.06.2026, 13:36
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Футбол | 31.05.2026, 20:29
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем