  «Это была трагедия». Тренер Металлиста 1925 – о позорном вылете из Кубка
«Это была трагедия». Тренер Металлиста 1925 – о позорном вылете из Кубка

Харьковчане не недооценивали соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович вспомнил о сенсационном поражении в матче 1/2 финала Кубка Украины против «Чернигова» (0:0, 5:6 по пенальти).

Хорватский специалист подчеркнул, что никакой недооценки аутсайдера Первой лиги у команды не было.

«Мы все настраивались, пожалуй, перенастроились – таково мнение. Как вывод: думаю, этот матч должен сделать сильнее и команду, и клуб», – отметил он.

По мнению Бартуловича, сказались излишнее волнение и психологическое давление. Сам тренер признался, что после позорного вылета у него были проблемы со сном.

«Несколько ночей не спал после этого матча», – сказал он.

В финале «Чернигов» уступил киевскому «Динамо» со счетом 1:3.

