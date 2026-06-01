Яремчук, забив Польше, отпраздновал голевой юбилей
Форвард «Лиона» забил 10-й мяч в гостях за сборную Украины
В матче с Польшей (2:0) 30-летний форвард «Лиона» Роман Яремчук забил 10-й мяч на чужих полях в рядах сборной Украины. Он стал третьим игроком национальной дружины после Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко, достигшим этого рубежа. По 3 раза Яремчук поражал ворота соперников в чемпионатах мира и Европы, по 2 – в Лиге наций и товарищеских встречах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие гостевые бомбардиры сборной Украины
|
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
ТМ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
15
|
4
|
-
|
3
|
22
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
7
|
6
|
-
|
3
|
16
|
3.
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
3
|
3
|
2
|
2
|
10
|
4.
|
Олег ГУСЕВ
|
3
|
1
|
-
|
4
|
8
|
|
Артем ДОВБИК
|
2
|
2
|
2
|
2
|
8
|
6.
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
-
|
5
|
-
|
2
|
7
|
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
3
|
-
|
2
|
2
|
7
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
-
|
2
|
1
|
4
|
7
|
9.
|
Андрей ГУСИН
|
3
|
2
|
-
|
1
|
6
|
10.
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
1
|
1
|
3
|
|
5
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
4
|
-
|
-
|
1
|
5
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций, ТМ - товарищеский матч.
