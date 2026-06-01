Яремчук, забив Польше, отпраздновал голевой юбилей

В матче с Польшей (2:0) 30-летний форвард «Лиона» Роман Яремчук забил 10-й мяч на чужих полях в рядах сборной Украины. Он стал третьим игроком национальной дружины после Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко, достигшим этого рубежа. По 3 раза Яремчук поражал ворота соперников в чемпионатах мира и Европы, по 2 – в Лиге наций и товарищеских встречах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие гостевые бомбардиры сборной Украины

Игрок ЧМ ЧЕ ЛН ТМ Всего 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 15 4 - 3 22 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 7 6 - 3 16 3. Роман ЯРЕМЧУК 3 3 2 2 10 4. Олег ГУСЕВ 3 1 - 4 8 Артем ДОВБИК 2 2 2 2 8 6. Тимерлан ГУСЕЙНОВ - 5 - 2 7 Евгений КОНОПЛЯНКА 3 - 2 2 7 Виктор ЦЫГАНКОВ - 2 1 4 7 9. Андрей ГУСИН 3 2 - 1 6 10. Александр ЗИНЧЕНКО 1 1 3 5 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 4 - - 1 5

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций, ТМ - товарищеский матч.