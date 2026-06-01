01 июня 2026, 16:50 | Обновлено 01 июня 2026, 16:57
Яремчук, забив Польше, отпраздновал голевой юбилей

Форвард «Лиона» забил 10-й мяч в гостях за сборную Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Польшей (2:0) 30-летний форвард «Лиона» Роман Яремчук забил 10-й мяч на чужих полях в рядах сборной Украины. Он стал третьим игроком национальной дружины после Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко, достигшим этого рубежа. По 3 раза Яремчук поражал ворота соперников в чемпионатах мира и Европы, по 2 – в Лиге наций и товарищеских встречах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие гостевые бомбардиры сборной Украины

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ЛН

ТМ

Всего

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

15

4

-

3

22

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

7

6

-

3

16

3.

Роман ЯРЕМЧУК

3

3

2

2

10

4.

Олег ГУСЕВ

3

1

-

4

8

Артем ДОВБИК

2

2

2

2

8

6.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

-

5

-

2

7

Евгений КОНОПЛЯНКА

3

-

2

2

7

Виктор ЦЫГАНКОВ

-

2

1

4

7

9.

Андрей ГУСИН

3

2

-

1

6

10.

Александр ЗИНЧЕНКО

1

1

3

5

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

4

-

-

1

5

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций, ТМ - товарищеский матч.

