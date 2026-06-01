Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс определился с вратарем
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 16:08 |
566
0

Кривбасс определился с вратарем

Александр Кемкин остается в криворожском клубе

01 июня 2026, 16:08 |
566
0
Кривбасс определился с вратарем
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Украинский голкипер Александр Кемкин продолжит карьеру в составе «Кривбасса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны подпишут новое соглашение, которое будет рассчитано на 3 либо 4 сезона. Действующий контракт подходит к концу уже 30 июня.

В текущем сезоне на сету Александра Кемкина 26 матчей на клубном уровней, 7 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» попрощался с легионером.

По теме:
Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ
Задерака пояснил, что ван Леувен дал Кривбассу
«Это было самое страшное». Задерака — о выезде из Бучи под обстрелами
Александр Кемкин продление контракта Кривбасс Кривой Рог ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько спаррингов Заря сыграет в Словении
Футбол | 01 июня 2026, 14:04 0
Стало известно, сколько спаррингов Заря сыграет в Словении
Стало известно, сколько спаррингов Заря сыграет в Словении

Соперниками луганчан будут команды из разных стран

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01 июня 2026, 02:12 9
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01.06.2026, 08:25
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Футбол | 01.06.2026, 09:23
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем