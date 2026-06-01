Кривбасс определился с вратарем

Украинский голкипер Александр Кемкин продолжит карьеру в составе «Кривбасса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны подпишут новое соглашение, которое будет рассчитано на 3 либо 4 сезона. Действующий контракт подходит к концу уже 30 июня.

В текущем сезоне на сету Александра Кемкина 26 матчей на клубном уровней, 7 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» попрощался с легионером.