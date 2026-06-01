В Англии вспомнили о Реброве. Особый день

О бывшем главном тренере сборной Украины Сергее Реброве вспомнили в Англии.

Именно в этот день, 1 июня, 26 лет назад, Ребров покинул киевское «Динамо» и перешел в «Тоттенхэм».

Ребров выступал за английский «Тоттенхэм» с 2000 по 2004 год. За это время украинский нападающий провел 74 матча во всех турнирах и забил 16 голов.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.