В Англии вспомнили о Реброве. Особый день
26 лет назад тренер перешел в «Тоттенхэм»
О бывшем главном тренере сборной Украины Сергее Реброве вспомнили в Англии.
Именно в этот день, 1 июня, 26 лет назад, Ребров покинул киевское «Динамо» и перешел в «Тоттенхэм».
Ребров выступал за английский «Тоттенхэм» с 2000 по 2004 год. За это время украинский нападающий провел 74 матча во всех турнирах и забил 16 голов.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.
#OnThisDay in 2000, Sergei Rebrov signed for Tottenham Hotspur.pic.twitter.com/kLDp1OuYn9— HotspurMemories (@HotspurMemories) June 1, 2026
