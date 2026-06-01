Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии вспомнили о Реброве. Особый день
Англия
01 июня 2026, 18:48 | Обновлено 01 июня 2026, 18:49
425
0

В Англии вспомнили о Реброве. Особый день

26 лет назад тренер перешел в «Тоттенхэм»

01 июня 2026, 18:48 | Обновлено 01 июня 2026, 18:49
425
0
В Англии вспомнили о Реброве. Особый день
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

О бывшем главном тренере сборной Украины Сергее Реброве вспомнили в Англии.

Именно в этот день, 1 июня, 26 лет назад, Ребров покинул киевское «Динамо» и перешел в «Тоттенхэм».

Ребров выступал за английский «Тоттенхэм» с 2000 по 2004 год. За это время украинский нападающий провел 74 матча во всех турнирах и забил 16 голов.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

По теме:
Сборная Украины впервые с сентября 2022 года сыграла два сухих матча подряд
Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Сергей Ребров Тоттенхэм видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба
Футбол | 01 июня 2026, 17:19 2
Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба
Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба

Команда снова будет в элите

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01 июня 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Футбол | 01.06.2026, 10:57
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем