ВИДЕО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это просто вау. И я – не Лев матча»
Андрей отметил тренера и Цыганкова
Вингер Андрей Ярмоленко по итогам контрольного матча против Польши (2:0) был признан болельщиками лучшим игроком встречи и получил награду Лев матча.
«Это просто вау. Очень рад вернуться в сборную Украины. Награду нужно отдать или тренеру, или Виктору Цыганкову. Понимаю, что это аванс от болельщиков. Благодарен им».
«Это показывает, что нужно работать – независимо от возраста. Благодарен тренеру за вызов. В игре были отрезки, когда тренер может быть доволен, но были, когда и могли сыграть лучше».
«Мы всего три дня работали, так что это нормально», – сказал Ярмоленко.
7 июня сборная сыграет против Дании.
