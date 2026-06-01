ОФИЦИАЛЬНО. Повышение после финала ЛК. Вильярреал получил нового тренера

38-летний испанский тренер Иньиго Перес после работы в «Райо Вальекано» перешёл в «Вильярреал», который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Специалист подписал контракт с «жёлтой субмариной» на три сезона – до лета 2029 года.

Тренерскую карьеру Перес начал в 2022 году именно в «Райо Вальекано» в роли ассистента главного тренера. За добросовестную работу Иньиго повысили зимой 2024-го и доверили ему руководство командой.

Во главе «Райо Вальекано» Перес провЕл 113 матчей и вывел клуб в финал Лиги конференций, где испанцы уступили «Кристал Пэласу» (0:1).