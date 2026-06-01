Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Повышение после финала ЛК. Вильярреал получил нового тренера
Испания
01 июня 2026, 13:27 | Обновлено 01 июня 2026, 13:28
208
0

ОФИЦИАЛЬНО. Повышение после финала ЛК. Вильярреал получил нового тренера

Иньиго Перес попробует себя в роли коуча «желтой субмарины»

01 июня 2026, 13:27 | Обновлено 01 июня 2026, 13:28
208
0
ОФИЦИАЛЬНО. Повышение после финала ЛК. Вильярреал получил нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Перес

38-летний испанский тренер Иньиго Перес после работы в «Райо Вальекано» перешёл в «Вильярреал», который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Специалист подписал контракт с «жёлтой субмариной» на три сезона – до лета 2029 года.

Тренерскую карьеру Перес начал в 2022 году именно в «Райо Вальекано» в роли ассистента главного тренера. За добросовестную работу Иньиго повысили зимой 2024-го и доверили ему руководство командой.

Во главе «Райо Вальекано» Перес провЕл 113 матчей и вывел клуб в финал Лиги конференций, где испанцы уступили «Кристал Пэласу» (0:1).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти вернулся в Европу. Нашел себе новый клуб
Назван новый главный тренер Ливерпуля
Жирона продаст Цыганкова. На украинца претендуют клубы АПЛ
Вильярреал назначение тренера Иньиго Перес Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Вильярреал
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Теннис | 31 мая 2026, 13:50 119
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!

Марта в двух сетах справилась с третьей ракеткой мира в матче четвертого раунда мейджора

Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Футбол | 01 июня 2026, 07:05 23
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти

Президент «Шахтера» вспомнил о гибели Брагина

Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01.06.2026, 02:12
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01.06.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем