Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий КЛИЧКО: «Здесь удары бывают не только ниже пояса, но и в спину»
02 июня 2026, 08:28
Виталий КЛИЧКО: «Здесь удары бывают не только ниже пояса, но и в спину»

Легенда сравнил политику и бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кличко

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко, ныне работающий в должности мэра Киева, рассказал о распорядке дня, заявив, что управлять столицей труднее, чем стать чемпионом мира по боксу.

– Сколько часов вы обычно спите?

– Если удается поспать хотя бы шесть часов – это очень хорошо.

– Как сейчас обычно проходит ваш день?

– Утром – гимнастика, которая задает ритм, дальше – непрерывная работа до самого вечера.

– Что сложнее: подготовка к профессиональному боксерскому бою или управлению Киевом в должности городского головы?

– Быть мэром гораздо сложнее, чем стать чемпионом мира. У бокса есть один соперник, четкие правила и понятная система наказаний – за нарушение сразу следует дисквалификация. В политике все иначе: «друзей» в кавычках гораздо больше, правила менее четкие, и здесь удары бывают не только ниже пояса, но и в спину. При этом уровень ответственности значительно выше – ты отвечаешь не только за себя и за команду, а за целый город.

Это сложно и физически, и психологически. Но мы работаем даже в сложных условиях – при обстрелах, разрушении логистики, экономических вызовах, мобилизации и дефиците рабочей силы. Тем не менее, в Киеве продолжают работать больницы, школы, садики, транспорт и все базовые сервисы. Вызовов много, проблем тоже достаточно, но город живет, – сказал Виталий.

Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Так, так, Віталіку від цієї влади чекай удари в спину.
