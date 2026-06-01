Назван новый главный тренер Ливерпуля

Испанский специалист Андони Ираола станет новым главным тренером «Ливерпуля». Об это сообщает Indykaila News.

По информации источника, 43-летний коуч, который последние три года карьеры провел во главе «Борнмута», возглавит английский гранд, заменив у руля команды Арне Слота.

«Ливерпуль» по итогам сезона не завоевал ни одного трофея, чемпионат Англии завершил на пятом месте таблицы с 60 набранными очками – «красные» вышли в Лигу чемпионов.

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе Конате.