Сборная Украины одержала 99-ю «сухую» победу в истории

Благодаря победе над сборной Польши со счетом 2:0, в активе сборной Украины теперь 99 «сухих» побед в истории.

На этот счет вспомним все сборные, которых побеждала украинская сборная, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Интересным фактом является то, что только в одном календарном году (1992) сборная Украины не одержала ни одной «сухой» победы.

«Сухие» победы сборной Украины в истории (99)

2026

Польша – 2:0

Албания – 1:0

2025

Исландия – 2:0

2024

Грузия – 1:0

Молдова – 4:0

2023

Северная Македония – 2:0

Мальта – 1:0

2022

Армения – 5:0

Армения – 3:0

Ирландия – 1:0

2021

Босния и Герцеговина – 2:0

Кипр – 4:0

Северная Ирландия – 1:0

2020

Испания – 1:0

2019

Эстония – 1:0

Литва – 2:0

Литва – 3:0

Люксембург – 1:0

Сербия – 5:0

2018

Чехия – 1:0

Словакия – 1:0

2017

Косово – 2:0

Турция – 2:0

2016

Сербия – 2:0

Финляндия – 1:0

Косово – 3:0

Уэльс – 1:0

Кипр – 1:0

2015

Словения – 2:0

Македония – 2:0

Люксембург – 3:0

2014

Люксембург – 3:0

Македония – 1:0

Беларусь – 2:0

Молдова – 1:0

США – 2:0

2013

Франция – 2:0

Сан-Марино – 8:0

Польша – 1:0

Сан-Марино – 9:0

Израиль – 2:0

Черногория – 4:0

Норвегия – 2:0

2012

Болгария – 1:0

Эстония – 4:0

2011

Эстония – 2:0

Болгария – 3:0

Узбекистан – 2:0

2010

Норвегия – 1:0

Литва – 4:0

2009

Андорра – 6:0

Англия – 1:0

Андорра – 5:0

Сербия – 1:0

2008

Норвегия – 1:0

беларусь – 1:0

Польша – 1:0

Швеция – 1:0

Сербия – 2:0

2007

Фарерские острова – 5:0

Литва – 1:0

Фарерские острова – 2:0

2006

Шотландия – 2:0

Азербайджан – 6:0

Тунис – 1:0

Саудовская Аравия – 4:0

Люксембург – 3:0

Ливия – 3:0

Коста-Рика – 4:0

2005

Япония – 1:0

Греция – 1:0

Казахстан – 2:0

Дания – 1:0

Албания – 2:0

2004

Турция – 3:0

Грузия – 2:0

2003

Латвия – 1:0

2002

Греция – 2:0

Югославия – 2:0

2001

Армения – 3:0

беларусь – 2:0

Латвия – 1:0

2000

Норвегия – 1:0

Болгария – 1:0

1999

Исландия – 1:0

Андорра – 4:0

Грузия – 1:0

1998

Армения – 2:0

Андорра – 2:0

Грузия – 4:0

1997

Армения – 2:0

Албания – 1:0

Албания – 1:0

Молдова – 1:0

1996

Северная Ирландия – 1:0

1995

Хорватия – 1:0

Эстония – 1:0

1994

Эстония – 3:0

1993