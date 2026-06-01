Сборная Украины одержала 99-ю «сухую» победу в истории
Вспомним все сборные, которых побеждала украинская сборная, не пропустив ни одного гола
Благодаря победе над сборной Польши со счетом 2:0, в активе сборной Украины теперь 99 «сухих» побед в истории.
На этот счет вспомним все сборные, которых побеждала украинская сборная, не пропустив ни одного гола в свои ворота.
Интересным фактом является то, что только в одном календарном году (1992) сборная Украины не одержала ни одной «сухой» победы.
«Сухие» победы сборной Украины в истории (99)
2026
- Польша – 2:0
- Албания – 1:0
2025
- Исландия – 2:0
2024
- Грузия – 1:0
- Молдова – 4:0
2023
- Северная Македония – 2:0
- Мальта – 1:0
2022
- Армения – 5:0
- Армения – 3:0
- Ирландия – 1:0
2021
- Босния и Герцеговина – 2:0
- Кипр – 4:0
- Северная Ирландия – 1:0
2020
- Испания – 1:0
2019
- Эстония – 1:0
- Литва – 2:0
- Литва – 3:0
- Люксембург – 1:0
- Сербия – 5:0
2018
- Чехия – 1:0
- Словакия – 1:0
2017
- Косово – 2:0
- Турция – 2:0
2016
- Сербия – 2:0
- Финляндия – 1:0
- Косово – 3:0
- Уэльс – 1:0
- Кипр – 1:0
2015
- Словения – 2:0
- Македония – 2:0
- Люксембург – 3:0
2014
- Люксембург – 3:0
- Македония – 1:0
- Беларусь – 2:0
- Молдова – 1:0
- США – 2:0
2013
- Франция – 2:0
- Сан-Марино – 8:0
- Польша – 1:0
- Сан-Марино – 9:0
- Израиль – 2:0
- Черногория – 4:0
- Норвегия – 2:0
2012
- Болгария – 1:0
- Эстония – 4:0
2011
- Эстония – 2:0
- Болгария – 3:0
- Узбекистан – 2:0
2010
- Норвегия – 1:0
- Литва – 4:0
2009
- Андорра – 6:0
- Англия – 1:0
- Андорра – 5:0
- Сербия – 1:0
2008
- Норвегия – 1:0
- беларусь – 1:0
- Польша – 1:0
- Швеция – 1:0
- Сербия – 2:0
2007
- Фарерские острова – 5:0
- Литва – 1:0
- Фарерские острова – 2:0
2006
- Шотландия – 2:0
- Азербайджан – 6:0
- Тунис – 1:0
- Саудовская Аравия – 4:0
- Люксембург – 3:0
- Ливия – 3:0
- Коста-Рика – 4:0
2005
- Япония – 1:0
- Греция – 1:0
- Казахстан – 2:0
- Дания – 1:0
- Албания – 2:0
2004
- Турция – 3:0
- Грузия – 2:0
2003
- Латвия – 1:0
2002
- Греция – 2:0
- Югославия – 2:0
2001
- Армения – 3:0
- беларусь – 2:0
- Латвия – 1:0
2000
- Норвегия – 1:0
- Болгария – 1:0
1999
- Исландия – 1:0
- Андорра – 4:0
- Грузия – 1:0
1998
- Армения – 2:0
- Андорра – 2:0
- Грузия – 4:0
1997
- Армения – 2:0
- Албания – 1:0
- Албания – 1:0
- Молдова – 1:0
1996
- Северная Ирландия – 1:0
1995
- Хорватия – 1:0
- Эстония – 1:0
1994
- Эстония – 3:0
1993
- США – 1:0
