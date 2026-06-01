  4. Сборная Украины одержала 99-ю «сухую» победу в истории
01 июня 2026, 11:17 | Обновлено 01 июня 2026, 11:18
Сборная Украины одержала 99-ю «сухую» победу в истории

Вспомним все сборные, которых побеждала украинская сборная, не пропустив ни одного гола

Благодаря победе над сборной Польши со счетом 2:0, в активе сборной Украины теперь 99 «сухих» побед в истории.

На этот счет вспомним все сборные, которых побеждала украинская сборная, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Интересным фактом является то, что только в одном календарном году (1992) сборная Украины не одержала ни одной «сухой» победы.

«Сухие» победы сборной Украины в истории (99)

2026

  • Польша – 2:0
  • Албания – 1:0

2025

  • Исландия – 2:0

2024

  • Грузия – 1:0
  • Молдова – 4:0

2023

  • Северная Македония – 2:0
  • Мальта – 1:0

2022

  • Армения – 5:0
  • Армения – 3:0
  • Ирландия – 1:0

2021

  • Босния и Герцеговина – 2:0
  • Кипр – 4:0
  • Северная Ирландия – 1:0

2020

  • Испания – 1:0

2019

  • Эстония – 1:0
  • Литва – 2:0
  • Литва – 3:0
  • Люксембург – 1:0
  • Сербия – 5:0

2018

  • Чехия – 1:0
  • Словакия – 1:0

2017

  • Косово – 2:0
  • Турция – 2:0

2016

  • Сербия – 2:0
  • Финляндия – 1:0
  • Косово – 3:0
  • Уэльс – 1:0
  • Кипр – 1:0

2015

  • Словения – 2:0
  • Македония – 2:0
  • Люксембург – 3:0

2014

  • Люксембург – 3:0
  • Македония – 1:0
  • Беларусь – 2:0
  • Молдова – 1:0
  • США – 2:0

2013

  • Франция – 2:0
  • Сан-Марино – 8:0
  • Польша – 1:0
  • Сан-Марино – 9:0
  • Израиль – 2:0
  • Черногория – 4:0
  • Норвегия – 2:0

2012

  • Болгария – 1:0
  • Эстония – 4:0

2011

  • Эстония – 2:0
  • Болгария – 3:0
  • Узбекистан – 2:0

2010

  • Норвегия – 1:0
  • Литва – 4:0

2009

  • Андорра – 6:0
  • Англия – 1:0
  • Андорра – 5:0
  • Сербия – 1:0

2008

  • Норвегия – 1:0
  • беларусь – 1:0
  • Польша – 1:0
  • Швеция – 1:0
  • Сербия – 2:0

2007

  • Фарерские острова – 5:0
  • Литва – 1:0
  • Фарерские острова – 2:0

2006

  • Шотландия – 2:0
  • Азербайджан – 6:0
  • Тунис – 1:0
  • Саудовская Аравия – 4:0
  • Люксембург – 3:0
  • Ливия – 3:0
  • Коста-Рика – 4:0

2005

  • Япония – 1:0
  • Греция – 1:0
  • Казахстан – 2:0
  • Дания – 1:0
  • Албания – 2:0

2004

  • Турция – 3:0
  • Грузия – 2:0

2003

  • Латвия – 1:0

2002

  • Греция – 2:0
  • Югославия – 2:0

2001

  • Армения – 3:0
  • беларусь – 2:0
  • Латвия – 1:0

2000

  • Норвегия – 1:0
  • Болгария – 1:0

1999

  • Исландия – 1:0
  • Андорра – 4:0
  • Грузия – 1:0

1998

  • Армения – 2:0
  • Андорра – 2:0
  • Грузия – 4:0

1997

  • Армения – 2:0
  • Албания – 1:0
  • Албания – 1:0
  • Молдова – 1:0

1996

  • Северная Ирландия – 1:0

1995

  • Хорватия – 1:0
  • Эстония – 1:0

1994

  • Эстония – 3:0

1993

  • США – 1:0
З Данією треба робити соточку
