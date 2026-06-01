  Томас ТУХЕЛЬ: «Мы уверены – сборная Англии может выиграть ЧМ»
Чемпионат мира
01 июня 2026, 19:15
Томас ТУХЕЛЬ: «Мы уверены – сборная Англии может выиграть ЧМ»

Команда будет среди фаворитов турнира

01 июня 2026, 19:15 |
Томас ТУХЕЛЬ: «Мы уверены – сборная Англии может выиграть ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии Томас Тухель уверен в том, что его команда является одним из фаворитов чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

«У нас очень качественная команда. У игроки сразу дали мне уверенность в том, что мы можем пройти длинный путь на ЧМ-2026. На турнире будет много непростых обстоятельств, включая погоду».

«Однако у нас есть и вера, и уверенность в том, что мы в состоянии бороться за победу на чемпионате мира», – сказал Тухель.

Соперниками команды на групповом этапе будут Хорватия, Гана и Панама.

100%. Але... Кожен великий турнір Англія має неймовірний склад, але чогось завжди не вистачає. В принципі, як і Італії .
