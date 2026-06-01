Томас ТУХЕЛЬ: «Мы уверены – сборная Англии может выиграть ЧМ»

Наставник сборной Англии Томас Тухель уверен в том, что его команда является одним из фаворитов чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

«У нас очень качественная команда. У игроки сразу дали мне уверенность в том, что мы можем пройти длинный путь на ЧМ-2026. На турнире будет много непростых обстоятельств, включая погоду».

«Однако у нас есть и вера, и уверенность в том, что мы в состоянии бороться за победу на чемпионате мира», – сказал Тухель.

Соперниками команды на групповом этапе будут Хорватия, Гана и Панама.