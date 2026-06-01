  4. Итальянский футболист сменил гражданство, мечтая поехать на ЧМ-2026
01 июня 2026, 09:52 | Обновлено 01 июня 2026, 10:16
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Вольпато

22-летний игрок «Сассуоло» Кристиан Вольпато сменил спортивное гражданство перед стартом чемпионата мира 2026.

Кристиан отказался от итальянской сборной, отдав предпочтение Австралии, которая, в отличие от Италии, пробилась на предстоящий мундиаль.

Одной из главных причин такого решения стала расширенная заявка сборной Австралии, в которую вошел Вольпато.

ФИФА не стала препятствовать смене спортивного гражданства игрока и уже одобрила переход Вольпато.

Право выступать за Австралию Кристиан получил благодаря рождению в Сиднее. Имея двойное гражданство, полузащитник представлял Италию на молодежном уровне.

После провала итальянской команды в плей-офф к чемпионату мира Кристиан, ни разу не вызывавший в ряды сборной Италии, решил попробовать себя в роли игрока Австралии.

Интересно, что в 2022 году Вольпато категорически отверг идею выступать за сборную Австралии на чемпионате мира, заявляя о желании развиваться в Италии.

В сезоне-2025/26 Кристиан провел 26 матчей за «Сассуоло», в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что сборная Австралии сыграет на чемпионате мира в группе D против сборных США, Турции и Парагвая.

Андрей Витренко Источник: BBC
Австрія,Австралія, яка хєр різниця😁
іба іба, чи у вас редакторів нема, чи ви там всі хворі дегенерати блть 
Давайте зійдемося десь посередині між Австралією та Австрією. Може Конго? 
