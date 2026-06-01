Итальянский футболист сменил гражданство, мечтая поехать на ЧМ-2026
Кристиан Вольпато с этого времени будет выступать за Австралию
22-летний игрок «Сассуоло» Кристиан Вольпато сменил спортивное гражданство перед стартом чемпионата мира 2026.
Кристиан отказался от итальянской сборной, отдав предпочтение Австралии, которая, в отличие от Италии, пробилась на предстоящий мундиаль.
Одной из главных причин такого решения стала расширенная заявка сборной Австралии, в которую вошел Вольпато.
ФИФА не стала препятствовать смене спортивного гражданства игрока и уже одобрила переход Вольпато.
Право выступать за Австралию Кристиан получил благодаря рождению в Сиднее. Имея двойное гражданство, полузащитник представлял Италию на молодежном уровне.
После провала итальянской команды в плей-офф к чемпионату мира Кристиан, ни разу не вызывавший в ряды сборной Италии, решил попробовать себя в роли игрока Австралии.
Интересно, что в 2022 году Вольпато категорически отверг идею выступать за сборную Австралии на чемпионате мира, заявляя о желании развиваться в Италии.
В сезоне-2025/26 Кристиан провел 26 матчей за «Сассуоло», в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, что сборная Австралии сыграет на чемпионате мира в группе D против сборных США, Турции и Парагвая.
