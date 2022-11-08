Хавбек Ромы отказался от вызова в сборную Австралии на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Австралии хотел заявить на чемпионат мира-2022 полузащитника «Ромы» Кристиана Вольпато. Однако 18-летний хавбек отказался: он надеется играть за сборную Италии.

Вольпато родился в Сиднее и первые шаги в футболе делал в академии Western Sydney Wanderers. В систему «Ромы» попал в январе 2020 года.

В нынешнем сезоне главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо начал подпускать Вольпато к основе. На счету хавбека 1 гол и 1 ассист в 5 матчах во всех турнирах. Вольпато провел 4 матча за сборную Италии U-19 и 3 матча – за сборную U-20.