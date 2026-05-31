Мальдера отметил дебют у руля сборной Украины победой
Ранее только четырем тренерам нашей дружины удалось отпраздновать викторию в первом матче
В матче с Польшей (2:0) состоялась премьера 19-го по счету главного тренера сборной Украины, в том числе 1-го зарубежного, Андреа Мальдеры. Дебют у руля нашей национальной дружины итальянец отметил победой, став пятым наставником после Валерия Лобановского, Александра Заварова, Мирона Маркевича и Михаила Фоменко, сумевшим отпраздновать викторию в первой игре.
Между тем Мальдера стал одним из самых старших тренеров-дебютантов украинской сборной. Матч с поляками он провел в 55 лет 13 дней. В более «почтенном» возрасте приступали к работе с главной команды страны только Михаил Фоменко, Александр Петраков, Валерий Лобановский и Мирон Маркевич.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные тренеры-дебютанты сборной Украины
|
Возраст
|
Тренер
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
64 года 140 дней
|
Михаил ФОМЕНКО
|
06.02.2013
|
ТМ
|
Норвегия
|
2:0 (н)
|
64 года 26 дней
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан
|
2:2 (г)
|
61 год 111 дней
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
26.04.2000
|
ТМ
|
Болгария
|
1:0 (г)
|
59 лет 113 дней
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
25.05.2010
|
ТМ
|
Литва
|
4:0 (д)
|
55 лет 13 дней
|
Андреа МАЛЬДЕРА
|
31.05.2026
|
ТМ
|
Польша
|
2:0 (г)
|
54 года 295 дней
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Израиль
|
1:1 (д)
|
54 года 239 дней
|
Андрей БАЛЬ
|
12.10.2012
|
ЧМ
|
Молдова
|
0:0 (г)
|
54 года 226 дней
|
Йожеф САБО
|
12.10.1994
|
ЧЕ
|
Словения
|
0:0 (д)
|
51 год 202 дня
|
Александр ЗАВАРОВ
|
14.11.2012
|
ТМ
|
Болгария
|
1:0 (г)
|
50 лет 15 дней
|
Олег БЛОХИН
|
20.11.2002
|
ТМ
|
Словакия
|
1:1 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
