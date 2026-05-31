Мальдера отметил дебют у руля сборной Украины победой

В матче с Польшей (2:0) состоялась премьера 19-го по счету главного тренера сборной Украины, в том числе 1-го зарубежного, Андреа Мальдеры. Дебют у руля нашей национальной дружины итальянец отметил победой, став пятым наставником после Валерия Лобановского, Александра Заварова, Мирона Маркевича и Михаила Фоменко, сумевшим отпраздновать викторию в первой игре.

Между тем Мальдера стал одним из самых старших тренеров-дебютантов украинской сборной. Матч с поляками он провел в 55 лет 13 дней. В более «почтенном» возрасте приступали к работе с главной команды страны только Михаил Фоменко, Александр Петраков, Валерий Лобановский и Мирон Маркевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры-дебютанты сборной Украины

Возраст Тренер Дата Ранг Соперник Счет 64 года 140 дней Михаил ФОМЕНКО 06.02.2013 ТМ Норвегия 2:0 (н) 64 года 26 дней Александр ПЕТРАКОВ 01.09.2021 ЧМ Казахстан 2:2 (г) 61 год 111 дней Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 26.04.2000 ТМ Болгария 1:0 (г) 59 лет 113 дней Мирон МАРКЕВИЧ 25.05.2010 ТМ Литва 4:0 (д) 55 лет 13 дней Андреа МАЛЬДЕРА 31.05.2026 ТМ Польша 2:0 (г) 54 года 295 дней Олег БАЗИЛЕВИЧ 27.04.1993 ТМ Израиль 1:1 (д) 54 года 239 дней Андрей БАЛЬ 12.10.2012 ЧМ Молдова 0:0 (г) 54 года 226 дней Йожеф САБО 12.10.1994 ЧЕ Словения 0:0 (д) 51 год 202 дня Александр ЗАВАРОВ 14.11.2012 ТМ Болгария 1:0 (г) 50 лет 15 дней Олег БЛОХИН 20.11.2002 ТМ Словакия 1:1 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.