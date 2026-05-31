31 мая 2026, 23:01 | Обновлено 31 мая 2026, 23:05
Мальдера отметил дебют у руля сборной Украины победой

Ранее только четырем тренерам нашей дружины удалось отпраздновать викторию в первом матче

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Польшей (2:0) состоялась премьера 19-го по счету главного тренера сборной Украины, в том числе 1-го зарубежного, Андреа Мальдеры. Дебют у руля нашей национальной дружины итальянец отметил победой, став пятым наставником после Валерия Лобановского, Александра Заварова, Мирона Маркевича и Михаила Фоменко, сумевшим отпраздновать викторию в первой игре.

Между тем Мальдера стал одним из самых старших тренеров-дебютантов украинской сборной. Матч с поляками он провел в 55 лет 13 дней. В более «почтенном» возрасте приступали к работе с главной команды страны только Михаил Фоменко, Александр Петраков, Валерий Лобановский и Мирон Маркевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры-дебютанты сборной Украины

Возраст

Тренер

Дата

Ранг

Соперник

Счет

64 года 140 дней

Михаил ФОМЕНКО

06.02.2013

ТМ

Норвегия

2:0 (н)

64 года 26 дней

Александр ПЕТРАКОВ

01.09.2021

ЧМ

Казахстан

2:2 (г)

61 год 111 дней

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

26.04.2000

ТМ

Болгария

1:0 (г)

59 лет 113 дней

Мирон МАРКЕВИЧ

25.05.2010

ТМ

Литва

4:0 (д)

55 лет 13 дней

Андреа МАЛЬДЕРА

31.05.2026

ТМ

Польша

2:0 (г)

54 года 295 дней

Олег БАЗИЛЕВИЧ

27.04.1993

ТМ

Израиль

1:1 (д)

54 года 239 дней

Андрей БАЛЬ

12.10.2012

ЧМ

Молдова

0:0 (г)

54 года 226 дней

Йожеф САБО

12.10.1994

ЧЕ

Словения

0:0 (д)

51 год 202 дня

Александр ЗАВАРОВ

14.11.2012

ТМ

Болгария

1:0 (г)

50 лет 15 дней

Олег БЛОХИН

20.11.2002

ТМ

Словакия

1:1 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
Усику официально запретили провести крупный бой
