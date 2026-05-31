КОЛЛИНА: «Вратарский тайм-аут» будет запрещен
ФИФА борется с тактическими хитростями
Глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина сообщил, что на чемпионате мира 2026 года игрокам будет запрещено подходить к тренерам, если вратари получат травмы.
«Тактический вратарский тайм-аут» стал горячей темой в последние годы. Он используется тренером для передачи новых инструкций своим игрокам или для влияния на ход игры соперника.
Вратарь садится на газон и подает знак физиотерапевту, остальные игроки спешат в техническую зону для командного разговора, а как только тренер дает свои инструкции, вратарь просто встает и продолжает игру.
На ЧМ-2026 если вратарь получит травму, игроки обеих команд должны будут оставаться на своих местах или собираться в центральном круге.
а якшо буде спека градусів під 40
і воду пити буде заборонено?
така х..ня від тієї Колліни...