Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОЛЛИНА: «Вратарский тайм-аут» будет запрещен
Чемпионат мира
31 мая 2026, 22:39 | Обновлено 31 мая 2026, 22:53
1047
3

КОЛЛИНА: «Вратарский тайм-аут» будет запрещен

ФИФА борется с тактическими хитростями

31 мая 2026, 22:39 | Обновлено 31 мая 2026, 22:53
1047
3 Comments
КОЛЛИНА: «Вратарский тайм-аут» будет запрещен
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина сообщил, что на чемпионате мира 2026 года игрокам будет запрещено подходить к тренерам, если вратари получат травмы.

«Тактический вратарский тайм-аут» стал горячей темой в последние годы. Он используется тренером для передачи новых инструкций своим игрокам или для влияния на ход игры соперника.

Вратарь садится на газон и подает знак физиотерапевту, остальные игроки спешат в техническую зону для командного разговора, а как только тренер дает свои инструкции, вратарь просто встает и продолжает игру.

На ЧМ-2026 если вратарь получит травму, игроки обеих команд должны будут оставаться на своих местах или собираться в центральном круге.

По теме:
ЯМАЛЬ: «В детстве сделал бы все что угодно ради фотографии с Неймаром»
К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча
Сын Зидана едет на ЧМ-2026. Но не в составе сборной Франции
ФИФА Пьерлуиджи Коллина ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: BBC
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 31 мая 2026, 07:59 1
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Швейцария и Финляндия сыграют за золото

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
Футбол | 31.05.2026, 14:43
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:45
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»
Футбол | 31.05.2026, 22:26
Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»
Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
це шо ж таке!!!?
а якшо буде спека градусів під 40
і воду пити буде заборонено?
така х..ня від тієї Колліни...
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 119
Теннис
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем