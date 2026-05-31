Легионер Черноморца заинтересовал румынский клуб

Уверенная игра голкипера «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо привлекла внимание со стороны одного из европейских клубов.

Как стало известно Sport.ua, неделю назад в Черновцах на центральном матче 29-го тура в Первой лиге, в котором одесситы встречались с местной «Буковиной», побывал скаут румынского ЧФР Клуж.

Впрочем, будущее 22-летнего нигерийского стража ворот во многом будет зависеть от того, сможет ли «Черноморец» по итогам сезона 2025/26 вернуться в УПЛ.

На сегодняшний день команда Романа Григорчука занимает 2-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 62 очка. На два пункта меньше у «Левого Берега», который расположился на 3 месте.