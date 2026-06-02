Знаменитый клуб прилагает усилия. На трансфер Цыганкова есть явный фаворит

Руководство турецкого «Трабзонспора» прилагает значительные усилия для завершения трансфера вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Об этом сообщил турецкий журналист Сафа Джан Конуксевер. По его информации, клуб активно работает над тем, чтобы в ближайшее время согласовать все детали потенциального перехода украинского футболиста.

В настоящее время Цыганков выступает за испанскую «Жирону», а его будущее остается предметом многочисленных трансферных слухов. «Трабзонспор» рассматривает украинца как одно из главных усилений команды перед новым сезоном.