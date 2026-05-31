31 мая 2026, 20:27 | Обновлено 31 мая 2026, 20:28
Европейская сборная сменила заявку на ЧМ-2026. Вызвали таланта Ман Юнайтед

Сборная Шотландии взяла с собой Тайлера Флетчера

31 мая 2026, 20:27 | Обновлено 31 мая 2026, 20:28
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайлер Флетчер

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк экстренно внес коррективы в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026.

Изменить состав сборной пришлось из-за травмы лидера Билли Гилмора, который получил повреждение в товарищеском матче против Кюрасао (4:1).

Вместо Гилмора в заявку на ЧМ-2026 был включен молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Тайлер Флетчер.

Сезон 2025/26 стал прорывным для Тайлера, поскольку он впервые сыграл за сборную Шотландии, а также принял участие в двух матчах «дьяволов».

Шотландия по итогам жеребьёвки сыграет в группе C на мундиале против Бразилии, Гаити и Марокко.

