Европейская сборная сменила заявку на ЧМ-2026. Вызвали таланта Ман Юнайтед

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк экстренно внес коррективы в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026.

Изменить состав сборной пришлось из-за травмы лидера Билли Гилмора, который получил повреждение в товарищеском матче против Кюрасао (4:1).

Вместо Гилмора в заявку на ЧМ-2026 был включен молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Тайлер Флетчер.

Сезон 2025/26 стал прорывным для Тайлера, поскольку он впервые сыграл за сборную Шотландии, а также принял участие в двух матчах «дьяволов».

Шотландия по итогам жеребьёвки сыграет в группе C на мундиале против Бразилии, Гаити и Марокко.