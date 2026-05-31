Европейская сборная сменила заявку на ЧМ-2026. Вызвали таланта Ман Юнайтед
Сборная Шотландии взяла с собой Тайлера Флетчера
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк экстренно внес коррективы в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026.
Изменить состав сборной пришлось из-за травмы лидера Билли Гилмора, который получил повреждение в товарищеском матче против Кюрасао (4:1).
Вместо Гилмора в заявку на ЧМ-2026 был включен молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Тайлер Флетчер.
Сезон 2025/26 стал прорывным для Тайлера, поскольку он впервые сыграл за сборную Шотландии, а также принял участие в двух матчах «дьяволов».
Шотландия по итогам жеребьёвки сыграет в группе C на мундиале против Бразилии, Гаити и Марокко.
Following the news of Billy Gilmour's injury we can confirm that 19-year-old Tyler Fletcher has been added to our @FIFAWorldCup squad after making his debut against Curaçao yesterday.— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 31, 2026
