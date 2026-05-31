Дешам поздравил 8 игроков сборной Франции с победой в еврокубках

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл «Арсенал».

«Великолепно! Поздравляю «ПСЖ» с второй подряд победой в Лиге чемпионов. Это еще один триумф для французского футбола. Пятеро игроков (Дембеле, Дуэ, Баркола, Заир-Эмери, Эрнандес), которые присоединятся к нам, имеют дополнительный титул, хотя у нас уже есть трое: Динь (Лига Европы с «Астон Виллой») и Матета с Лакруа (Лига Европы с «Кристал Пэлас»). Франция хорошо представлена во всех соревнованиях.

Парижане и Вильям Салиба присоединятся к нам во вторник утром. Клубная глава закрыта, и начинается новая, великолепная глава с чемпионатом мира. Те, кто здесь, уже сосредоточены на этом», – заявил Дешам.

16 июня французы стартуют на чемпионате мира матчем с Сенегалом.