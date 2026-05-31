  4. Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком Африки
31 мая 2026, 19:25
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком Африки

Ашраф Хакими взял 19-й трофей

Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

До вчерашнего дня сразу трое игроков были самыми титулованными футболистами Африки. Завершившие карьеру Яя Туре и Самюэль Это’О делили первое место с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими.

Победа команды Луиса Энрике над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов позволила марокканцу выиграть 19-й трофей и выйти на первое место в заочной борьбе.

Это третий трофей сезона для Хакими после триумфа в Лиге 1 и Суперкубке Франции. Также ранее он еще дважды выигрывал Лигу чемпионов, еще четыре раза чемпионат Франции, Кубок Франции (две победы), Суперкубок Франции (три победы), Кубок африканских наций, чемпионат Италии, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Германии.

27-летний игрок оценивается в 80 млн евро.

Ашраф Хакими Яя Туре Самюэль Это'о Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
