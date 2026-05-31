Юный испанец отыгрался с 0:2 по сетам и стал первым четвертьфиналистом РГ

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар (АТР 29) стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде мейджора юный испанец выиграл дерби у Пабло Карреньо Бусты (АТР 89) за 3 часа и 42 минуты, оформив камбек после двух отданных сетов.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Рафаэль Ходар (Испания) [27] – Пабло Карреньо Буста (Испания) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Ходар одержал 19-ю победу на грунте в этом сезоне и является лидером Тура по этому показателю.

Помимо Бусты, Ходар в Париже также разобрался с Александером Ковачевичем, Джеймсом Даквортом и Алексом Микельсеном. Далее юный испанец поборется либо с Йеспером Де Йонгом, либо с Александром Зверевым.

Рафаэль впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam. Ходар стал четвертым испанским тинейджером в Открытой эре, которому удалсь до четвертьфинала на Ролан Гаррос после Альберта Косты (1995), Рафаэля Надаля (2005) и Карлоса Алькарас (2022).

