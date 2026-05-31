  4. Юный испанец отыгрался с 0:2 по сетам и стал первым четвертьфиналистом РГ
31 мая 2026, 18:42 | Обновлено 31 мая 2026, 18:48
Юный испанец отыгрался с 0:2 по сетам и стал первым четвертьфиналистом РГ

Рафаэль Ходар оформил камбек в дерби против Пабло Карреньо Бусты в 4-м круге мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Ходар

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар (АТР 29) стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде мейджора юный испанец выиграл дерби у Пабло Карреньо Бусты (АТР 89) за 3 часа и 42 минуты, оформив камбек после двух отданных сетов.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Рафаэль Ходар (Испания) [27] – Пабло Карреньо Буста (Испания) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Ходар одержал 19-ю победу на грунте в этом сезоне и является лидером Тура по этому показателю.

Помимо Бусты, Ходар в Париже также разобрался с Александером Ковачевичем, Джеймсом Даквортом и Алексом Микельсеном. Далее юный испанец поборется либо с Йеспером Де Йонгом, либо с Александром Зверевым.

Рафаэль впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam. Ходар стал четвертым испанским тинейджером в Открытой эре, которому удалсь до четвертьфинала на Ролан Гаррос после Альберта Косты (1995), Рафаэля Надаля (2005) и Карлоса Алькарас (2022).

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Камбек с баранкой. Видеообзор матча
Карреньо Буста був андердогом проти Легечки, проти Тіранте, і проти Ходара. Перших двох переміг. І в цьому матчі коли він повів 2:0 я вже подумав, що буки знов обі.ралися. Але загалом непогана гра від Карреньо, який знову повертається на топ рівень.
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
