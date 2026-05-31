Франция31 мая 2026, 18:09 |
Экс-защитник Баварии и сборной Бразилии завершил карьеру
Данте уходит из профессионального спорта
Бывший футболист сборной Бразилии Данте завершил профессиональную карьеру в возрасте 42 лет.
Лучший период уже экс-игрок провел в «Баварии» с 2012 по 2015 год, также он сыграл 13 поединков в сборной Бразилии, где отметился двумя мячами, а также стал победителем Кубка конфедераций.
С 2016 года Данте играл в «Ницце», а в прошлом сезоне отметился голевой передачей в 19 матчах за свой клуб. Его последним матчем за «орлят» стал стыковой поединок против «Меца» (4:1).
