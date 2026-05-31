Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-защитник Баварии и сборной Бразилии завершил карьеру
Франция
31 мая 2026, 18:09 |
667
0

Экс-защитник Баварии и сборной Бразилии завершил карьеру

Данте уходит из профессионального спорта

31 мая 2026, 18:09 |
667
0
Экс-защитник Баварии и сборной Бразилии завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Данте

Бывший футболист сборной Бразилии Данте завершил профессиональную карьеру в возрасте 42 лет.

Лучший период уже экс-игрок провел в «Баварии» с 2012 по 2015 год, также он сыграл 13 поединков в сборной Бразилии, где отметился двумя мячами, а также стал победителем Кубка конфедераций.

С 2016 года Данте играл в «Ницце», а в прошлом сезоне отметился голевой передачей в 19 матчах за свой клуб. Его последним матчем за «орлят» стал стыковой поединок против «Меца» (4:1).

По теме:
Забарный не поразил. ПСЖ хочет приобрести молодого защитника из АПЛ
ПСЖ едва не установил новый рекорд Лиги чемпионов. Не хватило гола
Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ
сборная Бразилии по футболу Ницца Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: Лига 1
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Футбол | 31 мая 2026, 10:28 27
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала

«Канониры» – идеальные злодеи. Заслужили победу

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 08:23 9
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины

Романчук может пополнить состав киевского гранда

Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Футбол | 31.05.2026, 16:11
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30.05.2026, 23:01
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 2
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 6
Бокс
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем