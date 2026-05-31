Букмекеры выбрали фаворита товарищеского матча Польша – Украина
Контрольная игра состоится во Вроцлаве
В воскресенье, 31 мая, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Польши.
Местом проведения контрольного поединка станет «Городской стадион» в польском Вроцлаве.
Матч рассудит словацкий арбитр Филип Глова, начало – в 18:30.
Букмекеры накануне встречи назвали фаворита и опубликовали коэффициенты на игру.
По версии букмекеров, больше шансов на победу имеет сборная Польши – коэффициент 2.05. На победу Украины дают 3.40, на ничью – 3.33.
