ОФИЦИАЛЬНО. С Салахом во главе. Объявлен состав сборной Египта на ЧМ
Хоссам Хасан определился с составом на турнир
Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан назвал список из 26 футболистов, вызванных в национальную команду на чемпионат мира 2026.
В заявку включен лидер команды Мохамед Салах – звездный вингер «Ливерпуля» должен возглавить сборную Египта на пути к успешному выступлению на турнире.
Единственной неожиданностью в составе можно назвать включение в заявку молодого нападающего Хамзы Абдель Карима. 18-летний футболист выступает на правах аренды из египетского гранда Аль-Ахли за «Барселона Атлетик» – резервную команду клуба Ла Лиги.
В рамках подготовки к турниру фараоны проведут еще один товарищеский матч – 7 июня с Бразилией в Огайо, США.
Египет начнет выступление на чемпионате мира 15 июня матчем против Бельгии в Сиэтле в рамках группы G, где также сыграет со сборными Новой Зеландии (22 июня) и Ирана (27 июня).
Состав сборной Египта на ЧМ-2026:
Вратари: Мохамед Эль-Шенави, Мостафа Шобейр (Аль-Ахли), Эль-Махди Сулейман (Замалек), Мохамед Алаа (Эль-Гуна).
Защитники: Мохамед Абдельмонем (Ницца), Мохамед Хани, Ясер Ибрагим (Аль-Ахли), Хоссам Абдельмагуид, Ахмед Фаттух (Замалек), Тарек Алаа (ЗЕД), Рами Рабиа (Аль-Айн), Хамди Фатхи (Аль-Вакра), Карим Хафез (Пирамидс).
Полузащитники: Мохамед Салах (Ливерпуль), Марван Аттия, Ахмед Мостафа Зизо, Махмуд Хасан Трезеге, Эмам Ашур (Аль-Ахли), Мостафа Абдель Рауф, Моханнад Лашин (Пирамидс), Хайтам Хасан (Реал Овьедо), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ибрагим Адель (Норшелланн), Набиль Эмад (Аль-Найма).
Нападающие: Омар Мармуш (Манчестер Сити), Хамза Абдель Карим (Барселона Атлетик).
يتبنى الاتحاد المصري لكرة القدم فكرة الشاب المصري أشرف ربيع لتقديم لاعبي المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم 2026، في نموذج يؤكد أهمية دعم الأفكار المبتكرة ومنح الفرصة للشباب للمشاركة في صناعة الحدث الأكبر في عالم كرة القدم.
