Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. С Салахом во главе. Объявлен состав сборной Египта на ЧМ
Чемпионат мира
31 мая 2026, 18:29 | Обновлено 31 мая 2026, 18:30
137
0

ОФИЦИАЛЬНО. С Салахом во главе. Объявлен состав сборной Египта на ЧМ

Хоссам Хасан определился с составом на турнир

31 мая 2026, 18:29 | Обновлено 31 мая 2026, 18:30
137
0
ОФИЦИАЛЬНО. С Салахом во главе. Объявлен состав сборной Египта на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан назвал список из 26 футболистов, вызванных в национальную команду на чемпионат мира 2026.

В заявку включен лидер команды Мохамед Салах – звездный вингер «Ливерпуля» должен возглавить сборную Египта на пути к успешному выступлению на турнире.

Единственной неожиданностью в составе можно назвать включение в заявку молодого нападающего Хамзы Абдель Карима. 18-летний футболист выступает на правах аренды из египетского гранда Аль-Ахли за «Барселона Атлетик» – резервную команду клуба Ла Лиги.

В рамках подготовки к турниру фараоны проведут еще один товарищеский матч – 7 июня с Бразилией в Огайо, США.

Египет начнет выступление на чемпионате мира 15 июня матчем против Бельгии в Сиэтле в рамках группы G, где также сыграет со сборными Новой Зеландии (22 июня) и Ирана (27 июня).

Состав сборной Египта на ЧМ-2026:

Вратари: Мохамед Эль-Шенави, Мостафа Шобейр (Аль-Ахли), Эль-Махди Сулейман (Замалек), Мохамед Алаа (Эль-Гуна).

Защитники: Мохамед Абдельмонем (Ницца), Мохамед Хани, Ясер Ибрагим (Аль-Ахли), Хоссам Абдельмагуид, Ахмед Фаттух (Замалек), Тарек Алаа (ЗЕД), Рами Рабиа (Аль-Айн), Хамди Фатхи (Аль-Вакра), Карим Хафез (Пирамидс).

Полузащитники: Мохамед Салах (Ливерпуль), Марван Аттия, Ахмед Мостафа Зизо, Махмуд Хасан Трезеге, Эмам Ашур (Аль-Ахли), Мостафа Абдель Рауф, Моханнад Лашин (Пирамидс), Хайтам Хасан (Реал Овьедо), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ибрагим Адель (Норшелланн), Набиль Эмад (Аль-Найма).

Нападающие: Омар Мармуш (Манчестер Сити), Хамза Абдель Карим (Барселона Атлетик).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бьелса назвал состав сборной Уругвая на чемпионат мира
«Позорная ситуация». Сборная ЮАР не сумела вовремя вылететь на ЧМ
Сборная Швеции запустила неожиданную петицию к ЧМ-2026
Мохамед Салах сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 08:23 9
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины

Романчук может пополнить состав киевского гранда

Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Футбол | 31 мая 2026, 10:28 27
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала

«Канониры» – идеальные злодеи. Заслужили победу

«Для Мальдеры это не помеха». Безус – о первом матче сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 15:30
«Для Мальдеры это не помеха». Безус – о первом матче сборной Украины
«Для Мальдеры это не помеха». Безус – о первом матче сборной Украины
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 31.05.2026, 07:59
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 110
Теннис
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 6
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем