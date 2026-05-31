ОФИЦИАЛЬНО. С Салахом во главе. Объявлен состав сборной Египта на ЧМ

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан назвал список из 26 футболистов, вызванных в национальную команду на чемпионат мира 2026.

В заявку включен лидер команды Мохамед Салах – звездный вингер «Ливерпуля» должен возглавить сборную Египта на пути к успешному выступлению на турнире.

Единственной неожиданностью в составе можно назвать включение в заявку молодого нападающего Хамзы Абдель Карима. 18-летний футболист выступает на правах аренды из египетского гранда Аль-Ахли за «Барселона Атлетик» – резервную команду клуба Ла Лиги.

В рамках подготовки к турниру фараоны проведут еще один товарищеский матч – 7 июня с Бразилией в Огайо, США.

Египет начнет выступление на чемпионате мира 15 июня матчем против Бельгии в Сиэтле в рамках группы G, где также сыграет со сборными Новой Зеландии (22 июня) и Ирана (27 июня).

Состав сборной Египта на ЧМ-2026:

Вратари: Мохамед Эль-Шенави, Мостафа Шобейр (Аль-Ахли), Эль-Махди Сулейман (Замалек), Мохамед Алаа (Эль-Гуна).

Защитники: Мохамед Абдельмонем (Ницца), Мохамед Хани, Ясер Ибрагим (Аль-Ахли), Хоссам Абдельмагуид, Ахмед Фаттух (Замалек), Тарек Алаа (ЗЕД), Рами Рабиа (Аль-Айн), Хамди Фатхи (Аль-Вакра), Карим Хафез (Пирамидс).

Полузащитники: Мохамед Салах (Ливерпуль), Марван Аттия, Ахмед Мостафа Зизо, Махмуд Хасан Трезеге, Эмам Ашур (Аль-Ахли), Мостафа Абдель Рауф, Моханнад Лашин (Пирамидс), Хайтам Хасан (Реал Овьедо), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ибрагим Адель (Норшелланн), Набиль Эмад (Аль-Найма).

Нападающие: Омар Мармуш (Манчестер Сити), Хамза Абдель Карим (Барселона Атлетик).