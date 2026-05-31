«Молодой состав». Капитан ПСЖ сделал дерзкое заявление после победы в ЛЧ

Капитан ПСЖ Маркиньос прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 (1:1, 4:3 по пен).

«В этом году ощущения другие. Выиграть один раз – это сложно, выиграть дважды подряд – еще сложнее. Мы собираемся отпраздновать этот титул на полную. И завтра тоже продолжим празднование.

Спасибо всем на «Парк де Пренс», там, в Париже… Это невероятно, мы живём своей мечтой. Мы должны и дальше двигаться в правильном направлении, чтобы продолжать переживать такие большие моменты вместе с нашими болельщиками, клубом, тренером и игроками… У нас очень молодой состав, мы можем выиграть и в третий раз подряд.

Это другое чувство: мы прошли путь от нуля до двух титулов за год, оформив «бэк-ту-бэк». С первого дня мы показывали, что хотим выиграть этот трофей. Тренер в начале сезона говорил, что выиграть сложно, а выиграть дважды подряд – еще сложнее, что нужно снова войти в этот ритм. Именно это и было целью сезона.

У нас была полноценная команда, и мы снова это продемонстрировали сегодня. Даже те, кто вышел на замену, сделали свою работу – Рамос, Беральдо, даже те, кто бил пенальти. Спасибо, Париж, празднуйте хорошо, но умеренно, без беспорядков», – заявил Маркиньос.