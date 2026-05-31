Металлист объявил об изменениях в руководстве. Новая роль функционера

Харьковский «Металлист» сообщил об изменениях в руководстве накануне заключительного матча Первой лиги сезона-2025/26.

Многолетний генеральный директор клуба Валерий Грига получил новую должность, став спортивным директором.

«Хочу поблагодарить Валерия Васильевича, который в такое сложное время взял на себя ответственность стать генеральным директором и на протяжении четырех лет своими делами доказывал преданность клубу и проявлял себя как профессионал высочайшего уровня. Его помощь была очень весомой, и он с честью справился с поставленными задачами.

Теперь Валерий Грига возвращается к своему любимому делу – спортивной части работы, самой важной для любого клуба, которой, я уверен, будет заниматься с полной отдачей», – сказал первый вице-президент клуба Евгений Красников.

Последний матч сезона «Металлист» сыграет 1 июня против «Черноморца». В турнирной таблице харьковчане занимают шестое место (37 очков).