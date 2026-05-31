Крах в Ворскле. Легенда клуба сделал ожидаемое заявление по поводу будущего

Спортивный директор Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал о будущем клуба. Легенда заявил, что ситуация в Ворскле достаточно сложная.

– Владимир, правда ли, что аттестационный комитет УАФ не выдал лицензию профессионального клуба Ворскле на следующий сезон?

– На 90 процентов – это правда.

- Учитывая такое жесткое решение УАФ, следует понимать, что стыковые поединки против Полесья-2 команда Валерия Куценко не будет играть, да?

– Скорее всего, нет. Не будет играть.

– Что дальше: команда будет расформирована, клуб прекращает существование, игроки распроданы?

– Если честно, то я даже и не знаю, что будет дальше… Не могу вам сказать четко. Наверное, будет какая-то приостановка [выступлений Ворсклы], какая-то пауза... Наверное, не будет никакого футбольного клуба [Ворсклы] как такового. В ближайшее время, скорее всего, команду распустят.

– А что с долгами. Рассчитались с игроками, представителями тренерского штаба, менеджментом, работниками? Так как просто распустить, то решение максимально простое.

– Долги есть и их очень много. Например, мне должны или за пять, или за шесть месяцев. Уж и не помню точно. Есть и большие задержки, кому задолжали и больше. Вся эта история с долгами тянется очень долго.

– Не было ли у вас переговоров с городскими и областными властями Полтавы и Полтавщины? Может, они протянули бы вам руку помощи. Такой клуб исчезает!

– Переговоры были и с городскими, и с областными властями, но безрезультативны. Например, городские власти Полтавы сказали, что они готовы взять на баланс клубный стадион и хоть как-то разгрузить зарплатную ведомость Ворсклы. Удержание арены, стоит сказать, недешевое – коммунальные платежи, расходы на содержание газона и не только.

Что касается областной власти, общался и с ее представителями, то было четко сказано, что финансировать частную компанию, клуб они не будут. Бюджетные средства на эти цели не будут выделяться. Ни на Ворсклу, ни на хоккейный клуб Кременчуг, ни на волейбольную команду из Решетиловки. Никому.

– Частных спонсоров, меценатов не искали?

– Конечно же, мы ищем спонсоров, но у нас, за спиной в Ворскле, очень большая сумма долга висит, которая отпугивает всех потенциальных инвесторов. Все говорят, что лучше деньги потратят на ВСУ, направят на помощь армии, чем дадут Ворскле, – сказал Чеснаков.