Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  4. Французы оккупировали Будапешт. Два титула, два триумфа
CS2
31 мая 2026, 16:55 | Обновлено 31 мая 2026, 17:41
388
0

Французы оккупировали Будапешт. Два титула, два триумфа

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, Vitality стали чемпионами StarLadder Budapest Major

31 мая 2026, 16:55 | Обновлено 31 мая 2026, 17:41
388
0
Французы оккупировали Будапешт. Два титула, два триумфа
apnews.ПСЖ

Столица Венгрии, Будапешт, стала золотым городом для французского футбола и киберспорта. Две ведущие французские организации – футбольный гранд ПСЖ и киберспортивный клуб Vitality – смогли успешно защитить свои чемпионские титулы на глазах у будапештской публики, продемонстрировав абсолютное доминирование в своих дисциплинах.

В июне 2025 года на турнире BLAST.tv Austin Major Vitality, в гранд-финале победив команду The MongolZ со счетом 2:1, одерживают победу на Мейджоре, а уже в конце того же года стали чемпионами StarLadder Budapest Major 2025 защитив титул у Будапеште.

Уже полгода спустя французскую эстафету в этом же городе перехватил ПСЖ, защитив свой титул Лиги чемпионов, который они получали в Англии в 2025 году, разгромив Миланский Интер 5:0.

​​

30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26, в котором сошлись ПСЖ и лондонский Арсенал, где в серии послематчевых пенальти победили парижане 1:1 (пен. 4:3).

Обзор матча

Особым этот финал стал для украинских болельщиков. Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный, защищающий цвета ПСЖ, появился на поле на последние 15 минут игры и помог команде удержать результат.

Забарный является не только топфутболистом, но и ярым геймером. Его аккаунт на платформе FACEIT имеет впечатляющие 2256 ELO, он регулярно играет в CS2 и обладает солидной коллекцией внутриигровых скинов.

По теме:
Легенда Ман Юнайтед вступился за игрока Арсенала, не забившего пенальти
«Это отличный сезон». Анри встал на защиту Арсенала после финала ЛЧ
ВИДЕО. Хвича ответил на провокацию российского пропагандиста в финале ЛЧ
CS2 киберспорт Лига чемпионов Team Vitality Austin Major Budapest Major Илья Забарный футбол эксклюзив ПСЖ
Валентин Топчий
Валентин Топчий Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 22:05 113
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов

В серии пенальти команда Луиса Энрике одолела лондонский «Арсенал»

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31 мая 2026, 06:44 3
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов

Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном

Поляк играет за Z-команду? Игрок Liquid по Dota 2 попал в скандал
Киберспорт | 31.05.2026, 13:03
Поляк играет за Z-команду? Игрок Liquid по Dota 2 попал в скандал
Поляк играет за Z-команду? Игрок Liquid по Dota 2 попал в скандал
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Футбол | 31.05.2026, 10:28
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 9
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем