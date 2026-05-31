Французы оккупировали Будапешт. Два титула, два триумфа

Столица Венгрии, Будапешт, стала золотым городом для французского футбола и киберспорта. Две ведущие французские организации – футбольный гранд ПСЖ и киберспортивный клуб Vitality – смогли успешно защитить свои чемпионские титулы на глазах у будапештской публики, продемонстрировав абсолютное доминирование в своих дисциплинах.

В июне 2025 года на турнире BLAST.tv Austin Major Vitality, в гранд-финале победив команду The MongolZ со счетом 2:1, одерживают победу на Мейджоре, а уже в конце того же года стали чемпионами StarLadder Budapest Major 2025 защитив титул у Будапеште.



Уже полгода спустя французскую эстафету в этом же городе перехватил ПСЖ, защитив свой титул Лиги чемпионов, который они получали в Англии в 2025 году, разгромив Миланский Интер 5:0.



30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26, в котором сошлись ПСЖ и лондонский Арсенал, где в серии послематчевых пенальти победили парижане 1:1 (пен. 4:3).

Особым этот финал стал для украинских болельщиков. Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный, защищающий цвета ПСЖ, появился на поле на последние 15 минут игры и помог команде удержать результат.



Забарный является не только топфутболистом, но и ярым геймером. Его аккаунт на платформе FACEIT имеет впечатляющие 2256 ELO, он регулярно играет в CS2 и обладает солидной коллекцией внутриигровых скинов.