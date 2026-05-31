Марта Костюк – Ига Свентек. Громкая победа на Ролан Гаррос. Видеообзор

31 мая украинка Марта Костюк переиграла Игу Свентек в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Это было четвертое очное противостояние соперниц, Костюк впервые переиграла Свентек.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей Марты будет либо Элина Свитолина, либо Белинда Бенчич.

Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала



Марта Костюк (Украина) [15] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:5, 6:1

Видеообзор матча