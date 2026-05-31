Марта Костюк – Ига Свентек. Громкая победа на Ролан Гаррос. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026
31 мая украинка Марта Костюк переиграла Игу Свентек в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции 2026.
Марта одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Это было четвертое очное противостояние соперниц, Костюк впервые переиграла Свентек.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующей соперницей Марты будет либо Элина Свитолина, либо Белинда Бенчич.
Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос.
🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:5, 6:1
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Швейцарии снова вышла в финал
Виктор открыт для перехода в «Трабзонспор»