31 мая 2026, 14:53
Марта Костюк – Ига Свентек. Громкая победа на Ролан Гаррос. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Ига Свентек

31 мая украинка Марта Костюк переиграла Игу Свентек в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Это было четвертое очное противостояние соперниц, Костюк впервые переиграла Свентек.

Следующей соперницей Марты будет либо Элина Свитолина, либо Белинда Бенчич.

Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:5, 6:1

Видеообзор матча

Даниил Агарков

