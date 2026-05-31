Сборная УКРАИНЫ31 мая 2026, 14:09 | Обновлено 31 мая 2026, 14:10
Сборная Украины сыграет 17-й матч в Польше
Вроцлав в пятый раз примет матч украинской национальной команды
Сборная Украины 31 мая сыграет во Вроцлаве товарищеский матч против сборной Польши.
Этот поединок станет 17-м, который украинская национальная команда сыграет в Польше, и 5-м, который пройдет во Вроцлаве.
Польские города, в которых проходили матчи сборной Украины (с учетом поединка Польша – Украина)
- 5 – Вроцлав
- 3 – Лодзь, Краков, Варшава
- 2 – Хожув
- 1 – Познань
Матчи сборной Украины в Польше
- 2001: ЧМ (квал.), Хожув, Польша – Украина – 1:1
- 2010: ТМ, Лодзь, Польша – Украина – 1:1
- 2013: ЧМ (квал.), Варшава, Польша – Украина – 1:3
- 2016: ЧМ (квал.), Краков, Украина – Косово – 3:0
- 2020: ТМ, Хожув, Польша – Украина – 2:0
- 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Армения – 3:0
- 2022: ЛН, Лодзь, Украина – Ирландия – 1:1
- 2022: ЛН, Краков, Украина – Шотландия – 0:0
- 2023: ЧЕ (квал.), Вроцлав, Украина – Англия – 1:1
- 2024: ЧЕ (квал.), Вроцлав, Украина – Исландия – 2:1
- 2024: ТМ, Варшава, Польша – Украина – 3:1
- 2024: ЛН, Познань, Украина – Грузия – 1:0
- 2024: ЛН, Вроцлав, Украина – Чехия – 1:1
- 2025: ЧМ (квал.), Вроцлав, Украина – Франция – 0:2
- 2025: ЧМ (квал.), Краков, Украина – Азербайджан – 2:1
- 2025: ЧМ (квал.), Варшава, Украина – Исландия – 2:0
- 2026: ТМ, Вроцлав, Польша – Украина
