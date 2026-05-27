Польша – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 мая в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча во Вроцлаве
В воскресенье, 31 мая, в 18:30 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
Команды сыграют на Городском стадионе во Вроцлаве. Этот поединок станет первым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе сборные готовятся к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2026 года.
Помимо матча с Польшей у Украины запланирован товарищеский спарринг против Дании, который пройдет 7 июня.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Польша – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жуниор назвал Ламина игроком, ради которого болельщики ходят на футбол
Тренер может возглавить «Бешикташ»