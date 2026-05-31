Арсенал проведет триумфальный парад в Лондоне после поражения в финале ЛЧ

Лондонский «Арсенал» организовал масштабный триумфальный парад в столице Великобритании по случаю победы команды в Английской Премьер-лиге впервые за 22 года.

Мероприятие состоится возле «Эмирейтс» – домашнего стадиона «канониров» – и начнется в 16:00 по киевскому времени. Запланировано четыре двухэтажных автобуса для команды.

Накануне «Арсенал» уступил ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти). Для лондонцев это был второй финал ЛЧ в истории.