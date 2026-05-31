Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал проведет триумфальный парад в Лондоне после поражения в финале ЛЧ
Англия
31 мая 2026, 13:28 |
557
1

Арсенал проведет триумфальный парад в Лондоне после поражения в финале ЛЧ

Лондонцы будут праздновать победу в АПЛ

31 мая 2026, 13:28 |
557
1 Comments
Арсенал проведет триумфальный парад в Лондоне после поражения в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Арсенала

Лондонский «Арсенал» организовал масштабный триумфальный парад в столице Великобритании по случаю победы команды в Английской Премьер-лиге впервые за 22 года.

Мероприятие состоится возле «Эмирейтс» – домашнего стадиона «канониров» – и начнется в 16:00 по киевскому времени. Запланировано четыре двухэтажных автобуса для команды.

Накануне «Арсенал» уступил ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти). Для лондонцев это был второй финал ЛЧ в истории.

По теме:
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
ДЕМБЕЛЕ: «Я никогда не позволю Арсеналу прикоснуться к трофею ЛЧ»
Напугал Дешама. Дембеле снял все вопросы о травме в финале ЛЧ
Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 22:05 111
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов

В серии пенальти команда Луиса Энрике одолела лондонский «Арсенал»

Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития УЕФА
Футбол | 31 мая 2026, 13:23 0
Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития УЕФА
Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития УЕФА

Сине-желтая команда пропустила от соперниц два мяча в решающем матче

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
Футбол | 31.05.2026, 08:02
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
С ложкой дёгтя. Надо было отдельно отметить, а не ждать два в одном.
Ответить
-1
Популярные новости
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем