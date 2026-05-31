Милевский обратился к болельщикам Арсенала: «Не обижайтесь, но...»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал итоги финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Арсенал» не выиграл. Но я верю в них. Лондонцы, вы выиграете, наверное, в следующем году (смеется). Не обижайтесь, но отдать 69 передач в первом тайме... это вообще. Честно говоря, так себе история», – сказал экс-футболист.

Для «Арсенала» это был первый финал ЛЧ за последние 20 лет. Лондонцы ни разу в истории не выигрывали еврокубок.