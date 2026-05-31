Н. Киченок / Ниномия – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда Ролан Гаррос 2026
31 мая украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) поборется против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Поединок состоится ориентировочно в 13:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Терезой Михаликовой и Оливией Николс, либо с Магали Кемпен и Андрея Клепач.
