Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ пополнил список клубов, которые смогли защитить титул победителя КЕЧ/ЛЧ
Лига чемпионов
31 мая 2026, 11:26 |
91
0

ПСЖ пополнил список клубов, которые смогли защитить титул победителя КЕЧ/ЛЧ

Вспомним все подобные случаи в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов

31 мая 2026, 11:26 |
91
0
ПСЖ пополнил список клубов, которые смогли защитить титул победителя КЕЧ/ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ, победив Арсенал в финале Лиги чемпионов сезона 2025/26, сумел защитить свой чемпионский титул, полученный в прошлом сезоне 2024/25.

В истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов таких случаев уже было много. Вспомним все клубы, которые отличались подобным достижением.

Команды, выигравшие Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в последовательных сезонах

  • ПСЖ – 2024/25, 2025/26
  • Реал – 2015/16, 2016/17, 2017/18
  • Милан – 1988/89, 1989/90
  • Ноттингем Форест – 1978/79, 1979/80
  • Ливерпуль – 1976/77, 1977/78
  • Бавария – 1973/74, 1974/75, 1975/76
  • Аякс – 1970/71, 1971/72, 1972/73
  • Интер – 1963/64, 1964/65
  • Бенфика – 1960/61, 1961/62
  • Реал – 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60
По теме:
Жена Сафонова принесла на финал ЛЧ флаг рф из мусорных пакетов
Артета обратился к футболисту Арсенала, не забившему пенальти в финале ЛЧ
Энрике объяснил, благодаря чему ПСЖ обыграл Арсенал в финале ЛЧ
Арсенал Лондон статистика Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал ПСЖ Реал Мадрид Милан Ноттингем Форест Ливерпуль Бавария Аякс Интер Милан Бенфика
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30 мая 2026, 19:59 7
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии снова вышла в финал

Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31 мая 2026, 07:32 0
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом

Виктор открыт для перехода в «Трабзонспор»

Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Футбол | 31.05.2026, 10:12
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Футбол | 31.05.2026, 09:29
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
29.05.2026, 19:10 25
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем