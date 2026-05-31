ПСЖ пополнил список клубов, которые смогли защитить титул победителя КЕЧ/ЛЧ
Вспомним все подобные случаи в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов
ПСЖ, победив Арсенал в финале Лиги чемпионов сезона 2025/26, сумел защитить свой чемпионский титул, полученный в прошлом сезоне 2024/25.
В истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов таких случаев уже было много. Вспомним все клубы, которые отличались подобным достижением.
Команды, выигравшие Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в последовательных сезонах
- ПСЖ – 2024/25, 2025/26
- Реал – 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Милан – 1988/89, 1989/90
- Ноттингем Форест – 1978/79, 1979/80
- Ливерпуль – 1976/77, 1977/78
- Бавария – 1973/74, 1974/75, 1975/76
- Аякс – 1970/71, 1971/72, 1972/73
- Интер – 1963/64, 1964/65
- Бенфика – 1960/61, 1961/62
- Реал – 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60
